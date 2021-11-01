Понедельник, 1 Ноября 2021 11:25

АрмИнфо.Польша традиционно стремилась к поддержанию баланса в отношениях со всеми тремя странами Южного Кавказа. И мы понимаем, что сегодня этот баланс подвергся небольшим корректировкам не в пользу Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо научный сотрудник Варшавского университета, председатель фонда "Институт восточного права им. Габриеля Шершеневича" Михал Патрик Садловски.

"К великому сожалению, концепция польской политики в отношении Южного Кавказа практически полностью себя исчерпала. И сегодня у нашей страны есть, на мой взгляд, особый подход, связи лишь с Грузией. В целом же, отношения Польши с Южным Кавказом, в целом, на данном этапе я бы охарактеризовал как сохранение уже имеющихся политических, дипломатических и торгово-экономических связей. Будем надеяться, что у этих отношений есть перспектива, потенциал развития, реализация которых ожидают лишь благоприятного момента", - заметил он.

Подобную ситуацию польский эксперт обуславливает, в том числе многолетним простаиванием, инициированного в свое время Польшей и Швецией, проекта Европейского Союза "Восточное партнерство". Согласно Садловски, внешняя политика и дипломатические ресурсы Польши на данном этапе сконцентрирована на отношениях с партнерами по ЕС и НАТО. Соответственно, постсоветское пространство в целом и Южный Кавказ в частности сегодня оказались на задворках польской внешней политики.

Исключение, по его словам, для Польши составляют отношения с соседними Беларусью, Украиной, частично с Россией. И в условиях отсутствия в Брюсселе новых идей, концепций регулирования отношений ЕС со странами Южного Кавказа, "Восточное партнерство", по прогнозам эксперта, обречено на простаивание, в лучшем случае на очень медленное развитие. С учетом же отсутствия ресурсов в направлении развития "Восточного партнерства" у самой Польши, отсутствия приоритетности Южного Кавказа во внешней политике Польши, сегодня проект находится в режиме ожидания.

"При этом, отношения с Арменией для Польши представляют важность хотя бы просто потому, что Армения является христианской страной. Хотел бы подчеркнуть, что для нас это очень важно. С геополитической точки зрения Армения для нас важна в силу своей границы с Ираном. Хотел бы заметить, что те же наши попытки развивать экономическое сотрудничество с Азербайджаном сопровождаются аналогичными, параллельными попытками в направлении Армении. К примеру, в виде планов Варшавской фондовой биржи приобрести Фондовую биржу в Армении. Чем все это завершится - вопрос, в том числе властям в Ереване. Убежден, что не только Польша, но и весь ЕС для Армении в этом плане открыты. Таким образом, перспективы развития армяно-польских отношений зависят не только от Варшавы, но и от Еревана", - подытожил Садловски.