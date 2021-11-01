Понедельник, 1 Ноября 2021 11:24

АрмИнфо.В генеральном консульстве Республики Армения в Лос-Анджелесе госминистр Арцаха Артак Бегларян встретился с членом Ассамблеи штата Калифорния, сенатором Энтони Портантино, сенатором Адрин Назарян и мэром Глендейла Полой Дивайн.

Как сообщает пресс-служба Госминистра, Бегларян поблагодарил избранных должностных лиц Калифорнии за постоянную поддержку народа Арцаха, подчеркнув необходимость расширения и развития отношений. В этом ключе он выразил убеждение, что резолюция о признании Калифорнией независимости Арцаха от 2014 года была не только политическим актом, но и открыла окно для практического сотрудничества, в направлении которого Нагорный Карабах готов принять четкие меры.

В свою очередь, Адрин Назарян и Энтони Портантино выразили готовность углублять уже существующие отношения во всех возможных форматах.

В ходе встречи с мэром Глендейла Полой Дивайн состоялся обмен мнениями о гранях сотрудничества с городами Арцаха. Сторонами была выражена обоюдная важность как материально-технической поддержки, так и программ, направленных на развитие потенциала.