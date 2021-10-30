Суббота, 30 Октября 2021 15:06

АрмИнфо.Член организации "Воины справедливости армянского геноцида" (Justice Commandos of the Armenian Genocide - J.C.A.G) Амбик Сасунян, в 1982 году осужденный за убийство турецкого консула Кемаля Арыкана в Лос- Анджелесе и досрочно освобожденный, находится в Армении, сообщает американское представительство АРФ "Дашнакцутюн".

"Рад написать вам из Армении. Спустя примерно 40 лет я имею честь побывать на своей родной земле, пить родную воду, дышать воздухом и чувствовать семейное тепло", - говорится в послании Сасуняна на странице партии в Facebook.

По его словам, на протяжении всех лет заключения чувствовал поддержку соотечественников и это помогало ему в сложные моменты.

Амбик Сасунян родился в 1963 году в Бейруте. 28 февраля 1982 года, в 9:40 утра 19- летний Сасунян вместе с напарником застрелил турецкого консула Кемаля Арикана в его машине, когда тот остановился на красный свет светофора на перекрестке бульвара Уилшир и улицы Комсток в Лос-Анджелесе, мотивировав свой поступок местью турецкому режиму за Геноцид армян в 1915 -1923 года. Очевидцы опознали Сасуняна как одного из стрелявших в генконсула, его напарник не был найден. В 1984 году Сасунян был приговорён американским судом к пожизненному сроку заключения.

В 2006 и 2010 гг. американский суд отклонил ходатайство защиты осужденного о помиловании, а в 2017 году условно-досрочному освобождению Амбика Сасуняна препятствовал губернатор штата Калифорния Джерри Браун. Способствовали этому многочисленные призывы турецко-американских организаций, лично экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также письмо министра юстиции США, направленное губернатору Калифорнии. В декабре 2019 года Совет по освобождению заключенных штата принял решение освободить Сасуняна, но теперь губернатор штата Гэвин Ньюсом отклонил это решение. 24 февраля 2021 года Верховный суд округа Лос-Анджелес отменил решение губернатора Ньюсома. Последний сообщил, что больше не будет подавать апелляции против решения суда. В марте 2021 года былo анонсировано решениt об условно- досрочном освобождении Сасуняна.