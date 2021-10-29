Пятница, 29 Октября 2021 17:08

АрмИнфо. Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Киммо Кильюнен (Финляндия) и Бориана Оберг (Швеция) 3-5 ноября совершат ознакомительный визит в Армению. Об этом говорится в сообщении ПАСЕ.

"В центре обсуждений в Армении будут избирательные реформы, отношения между конституционными институтами, независимость судебной системы, состояние средств массовой информации, а также карабахский конфликт и его последствия в функционировании демократических институтов Армении", - говорится в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается, что содокладчики ПАСЕ проведут в Ереване встречи на высшем уровне с представителями власти Армении, с членами парламентских комиссий, армянской делегации в ПАСЕ и руководителями фракций НС.

Ожидаются также встречи с представителями судебной системы, независимых административных институтов, дипломатического корпуса и гражданского общества.