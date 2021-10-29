Пятница, 29 Октября 2021 15:43

АрмИнфо.Один российский военнослужащий погиб, другой пострадал в результате ДТП на территории Армении.

Так, согласно армянским СМИ, 29 октября около 11:40 часов на Тигранашенском перевале (дорога Ереван-Ерасх-Мегри) произошло трагическое ДТП. При пока не выясненных обстоятельствах грузовик выехал с проезжей части и сорвался в овраг глубиной около 150 м.

Несмотря на то, что в СМИ муссируется информация, что погибший и пострадавший являются служащими пограничного управления ФСБ РФ в РА, по достоверным источникам АрмИнфо автомобиль принадлежал Минобороны РФ.