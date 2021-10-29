Пятница, 29 Октября 2021 15:10

АрмИнфо.. Кремль запланировал встречу президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как передает "Октагон", мероприятие пройдёт 9 ноября в Сочи. Предполагается, что стороны обсудят текущую ситуацию в Нагорном Карабахе.

Заметим, что власти Армении всячески отрицают проведение в обозримом будущем встречи в таком формате. Глава МИД РА Арарат Мирзоян 27 октября с трибуны парламента в очередной раз заверил, что на данный момент встречи между премьер- министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, при посредничестве российского лидера Владимира Путина не предусматривается

Меж тем, еще 23 октября в СМИ была растиражирована информация о том, что 9 ноября планируется встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве России, на которой будет подписан мирных договор, который в числе прочего предполагает начало процесса демаркации и делимитации границы. Информационный вброс был сделан через сайт бывшего советник премьера РА Арсена Харатьяна. Затем, информация была подтверждена российскими источниками.