Пятница, 29 Октября 2021 15:08

АрмИнфо. Гражданам Армении ограничили въезд в Шенгенскую зону.

Так, согласно сообщению посольства Нидерландов в РА, с 29 октября 2021 года Армения включена в список стран с очень высокой зоны риска из-за пандемии коронавирса.

"В этой связи установлены новые правила въезда из Армении в Нидерланды. Для некоторых лиц действует запрет на въезд на территорию стран ЕС или Шенгенской зоны.

Въезд в Нидерланды разрешается, если цель поездки соответствует критериям, считающимся исключением", - говорится в сообщении посольства Нидерландов.

Вместе с тем в сообщении констатируется, что для въезда в Нидерланды лицо должно: самоизолироваться, если оно не вакцинировано; предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, даже если вакцинирован; заполнить декларацию о состоянии здоровья.

Для более подробной информации можно перейти по ссылке: https://bit.ly/3Czywbc .

Отметим, что по положению на 11:00 29 октября в Армении зарегистрировано 2096 новых инфицированных коронавирусом, выздоровело 1 258 человек, скончалось - 43, фактическое лечение получает 31 090 пациентов. Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1 288.

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 304 546 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в Армении провели 2 066 269 тестов на коронавирус.

Заметим также, что накануне Еврокомиссия одобрила справки о вакцинации, выдаваемые Арменией, но лишь тех препаратов, которые одобрены в Европе.