Arminfo.info




 Пятница, 29 Октября 2021 11:37

Новая авиакомпания FLYONE Armenia получила Сертификат эксплуатанта!

Новая авиакомпания FLYONE Armenia получила Сертификат эксплуатанта!

АрмИнфо. Новая армянская авиакомпания FLYONE ARMENIA получила сертификат эксплуатанта. Как сообщили АрмИнфо в компании, авиакомпания FLYONE ARMENIA стала национальным оператором и готова вскоре начать запуск первых рейсов.

Выдача сертификата позволяет FLYONE ARMENIA сделать все возможное, чтобы в ближайшем будущем граждане Армении получили бы дополнительную возможность путешествовать по Европе, Азии по доступным ценам и с максимальной безопасностью.

На данный момент компания FLYONE ARMENIA инвестировала в армянский рынок более 60 миллионов евро, что способствует росту экономики страны. Также компания планирует открыть новые рабочие места и создать команду из более 135 сотрудников, чья заработная плата превысит средний уровень по стране. В дальнейшем, как отметили в компании, будет расти как зарплата, так и число сотрудников.

Флот авиакомпании состоит из самолетов Семейства Airbus A320. Они рассчитаны на 180 мест и соответствуют всем стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и EASA Security. Также в условиях пандемии самолеты оснащены воздушными фильтрами HEPA, которые уничтожают 99,97% вирусов и бактерий.

Компания будет базироваться в Ереванский международном аэропорту <Звартноц> и выполнять рейсы Москву, Тегеран, Лион, Тбилиси, Кутаиси, Краснодар, Париж,Стамбул и Тель-Авив.

В скором времени FLYONE ARMENIA начнет продажу билетов на самые востребованные направления по довольно низким ценам.

Генеральный директор компаний Мирча МАЛЕКА заявил: <В данный момент мы находимся на этапе старта  продаж и активно готовимся к запуску первых рейсов FLYONE Armenia. Мы с нетерпением ждем  пассажиров на борту наших самолетов".

Более подробную информацию о расписании и направлениях вы можете найти на сайте www.flyone.am или через мобильное приложение, доступное в Google Play или App Store.

Напомним, что в мае этого года стало известно о том, что армянский многопрофильный концерн SIL Group совместно с молдавской авиакомпанией FlyOne создает новую авиакомпанию FlyOne ARMENIA, которая скоро выйдет на рынок пассажирских авиаперевозок.

Молдавская авиакомпания FLYONE (www.flyone.eu) была основана в 2016 году. Будучи молодой компанией, ей удалось за очень короткое время стать одним из лидеров авиационного рынка Республики Молдова. В течение 2018 - 2020 годов компания неоднократно входила в ТОП-10 самых авторитетных авиакомпаний EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). 


Лента новостей
Новая авиакомпания FLYONE Armenia получила Сертификат эксплуатанта!Новая авиакомпания FLYONE Armenia получила Сертификат эксплуатанта!
18-ый Саммит Франкофонии в Тунисе перенесен на 2022 год18-ый Саммит Франкофонии в Тунисе перенесен на 2022 год
В Армении ежедневно подтверждается свыше 2 тыс. случаев заражения коронавирусомВ Армении ежедневно подтверждается свыше 2 тыс. случаев заражения коронавирусом
Коалиция этнических, религиозных и гражданских групп США призывает Конгресс заблокировать продажу истребителей F-16 ТурцииКоалиция этнических, религиозных и гражданских групп США призывает Конгресс заблокировать продажу истребителей F-16 Турции
Госминистр Арцаха проведет переговоры в мэрии Лос-АнджелесаГосминистр Арцаха проведет переговоры в мэрии Лос-Анджелеса
Минюст Армении доложил о ходе выполнения Антикоррупционной стратегииМинюст Армении доложил о ходе выполнения Антикоррупционной стратегии
В Армении начали вакцинацию детей старше 12 летВ Армении начали вакцинацию детей старше 12 лет
В МО Армении подтвердили ранение 4-х военнослужащих в восточном направлении госграницыВ МО Армении подтвердили ранение 4-х военнослужащих в восточном направлении госграницы
Европейская комиссия признала COVID-сертификаты АрменииЕвропейская комиссия признала COVID-сертификаты Армении
Энергоэффективные строительные материалы – как сориентироваться?Энергоэффективные строительные материалы – как сориентироваться?
Российский миротворческий контингент в Арцахе останется дольше 5 лет: секретарь СБ РАРоссийский миротворческий контингент в Арцахе останется дольше 5 лет: секретарь СБ РА
Карты 1920-ых гг. - единственные, имеющие правовую основу для проведения делимитации и демаркации с Азербайджаном: Армен ГригорянКарты 1920-ых гг. - единственные, имеющие правовую основу для проведения делимитации и демаркации с Азербайджаном: Армен Григорян
Министр обороны Турции: продолжаются контакты с целью предоставления Арменией минных картМинистр обороны Турции: продолжаются контакты с целью предоставления Арменией минных карт
Саркисян: Вопрос определения госграницы между Арменией и Азербайджаном невозможно решить без участия РоссииСаркисян: Вопрос определения госграницы между Арменией и Азербайджаном невозможно решить без участия России
Ереван не видит препятствий для начала процесса делимитации и демаркации с Азербайджаном: Секретарь Совбеза РАЕреван не видит препятствий для начала процесса делимитации и демаркации с Азербайджаном: Секретарь Совбеза РА
Саркисян провел переговоры с шейхом Мохаммадом бин Заидом Аль НахайяномСаркисян провел переговоры с шейхом Мохаммадом бин Заидом Аль Нахайяном
На DigiTec IDBank и Idram удивят своим павильоном и инновационными подходамиНа DigiTec IDBank и Idram удивят своим павильоном и инновационными подходами
Замминистра обороны РА не обладает информацией о ранении 4 армянских военнослужащих в ВарденисеЗамминистра обороны РА не обладает информацией о ранении 4 армянских военнослужащих в Варденисе
Арман Саркисян: Минобороны никогда категорично не опровергало информацию о попытках осуществления азербайджанскими ВС инженерных работ на территории РААрман Саркисян: Минобороны никогда категорично не опровергало информацию о попытках осуществления азербайджанскими ВС инженерных работ на территории РА
Правительство закрывает УИУ Правительство закрывает УИУ "Кош" и "Раздан"
Чавушоглу: В вопросе нормализации отношений с Арменией Турция действует совместно с АзербайджаномЧавушоглу: В вопросе нормализации отношений с Арменией Турция действует совместно с Азербайджаном
В Российско-Армянском университете задействован класс КонфуцияВ Российско-Армянском университете задействован класс Конфуция
Вице-губернатор Арагацотнской области Армении назначен губернатором регионаВице-губернатор Арагацотнской области Армении назначен губернатором региона
МОНКС Армении опровергает информацию о продлении школьных осенних каникул еще на две неделиМОНКС Армении опровергает информацию о продлении школьных осенних каникул еще на две недели
В Армении назвали процент заразившихся коронавирусом среди вакцинированных: Премьер против нового локдаунаВ Армении назвали процент заразившихся коронавирусом среди вакцинированных: Премьер против нового локдауна
Омбудсмен Армении опубликовал фото-факты незаконных действий азербайджанцев по соседству с селами в ГегаркуникеОмбудсмен Армении опубликовал фото-факты незаконных действий азербайджанцев по соседству с селами в Гегаркунике
За сутки в Армении подтвердилось 2307 случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении подтвердилось 2307 случаев заражения коронавирусом
Блок Блок "Армения" отказывается от встречи за закрытыми дверями с Николом Пашиняном
В банковском секторе Армении ACBA Bank стал одним из крупных участников по числу акционеровВ банковском секторе Армении ACBA Bank стал одним из крупных участников по числу акционеров
Делегация Туркменистана приняла участие на встрече Министров иностранных дел соседних стран АфганистанаДелегация Туркменистана приняла участие на встрече Министров иностранных дел соседних стран Афганистана
Парламентарий: Госграница Армении определяется Законом РА <О госгранице>, а не законом <Об административно-территориальном делении>Парламентарий: Госграница Армении определяется Законом РА <О госгранице>, а не законом <Об административно-территориальном делении>
Глава МИД РА: На данный момент встречи Пашинян-Алиев-Путин не предусмотреноГлава МИД РА: На данный момент встречи Пашинян-Алиев-Путин не предусмотрено
Минтруда: Заявки на получение финансовой помощи по госпрограмме граждане Арцаха могут подать с 28 октябряМинтруда: Заявки на получение финансовой помощи по госпрограмме граждане Арцаха могут подать с 28 октября
Пашинян рассказал о радиоперехвате и пригласил оппозицию поговоритьПашинян рассказал о радиоперехвате и пригласил оппозицию поговорить
Пашинян настаивает: с декабря 2020 года никаких позиционных изменений на горе Пела не былоПашинян настаивает: с декабря 2020 года никаких позиционных изменений на горе Пела не было
.ЗАО .ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
"Дом Москвы": Четвертый "Русский центр" открылся на территории Армении
Парламент Армении избрал 5-го члена Совета ЦБПарламент Армении избрал 5-го члена Совета ЦБ
Посол США в Азербайджане высказался за налаживание региональных связейПосол США в Азербайджане высказался за налаживание региональных связей
Армения выдвинула свою кандидатуру для членства в исполнительном совете ЮНЕСКО на 2021-2025 годаАрмения выдвинула свою кандидатуру для членства в исполнительном совете ЮНЕСКО на 2021-2025 года
Акция протеста: Гадрутцы уповают на Посольство Франции, от правительства 3 месяца помощи нетАкция протеста: Гадрутцы уповают на Посольство Франции, от правительства 3 месяца помощи нет
Азербайджан продолжает терроризировать население Арцаха и АрменииАзербайджан продолжает терроризировать население Арцаха и Армении
Пенья Парра: Основание нунциатуры Святого Престола в Ереване станет символом для построения мостов в регионеПенья Парра: Основание нунциатуры Святого Престола в Ереване станет символом для построения мостов в регионе
Правящая фракция провалила принятие заявления по ситуации вокруг РА и АрцахаПравящая фракция провалила принятие заявления по ситуации вокруг РА и Арцаха
Блогер о строительстве Азербайджаном аэропортов на захваченных территориях Арцаха - это банальная коррупция и разворовывание бюджетаБлогер о строительстве Азербайджаном аэропортов на захваченных территориях Арцаха - это банальная коррупция и разворовывание бюджета
Российский политолог прокомментировал скандал вокруг десяти послов в ТурцииРоссийский политолог прокомментировал скандал вокруг десяти послов в Турции
В Армении число заболевших коронавирусом граждан в общей сложности перешагнуло отметку в 300 тыс.В Армении число заболевших коронавирусом граждан в общей сложности перешагнуло отметку в 300 тыс.
Агван Варданян подверг резкой критике действующую власть в связи с их позицией по нормализации армяно-турецких отношенийАгван Варданян подверг резкой критике действующую власть в связи с их позицией по нормализации армяно-турецких отношений
Правящая фракция Правящая фракция "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру Артака Манукяна на должность члена Совета ЦБ РА
В парламенте будет создана следственная комиссия, изучающая эффективность использования средств Всеармянского фонда В парламенте будет создана следственная комиссия, изучающая эффективность использования средств Всеармянского фонда "Айастан"
Армянские депутаты почтили минутой молчания память жертв теракта 27-го октября 1999 годаАрмянские депутаты почтили минутой молчания память жертв теракта 27-го октября 1999 года
Эрдоган заявил о наличии благоприятной атмосферы для нормализации отношений между Арменией и АзербайджаномЭрдоган заявил о наличии благоприятной атмосферы для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
Армен Саркисян совершил визит в Саудовскую Аравию, с которой у Армении нет дипотношенийАрмен Саркисян совершил визит в Саудовскую Аравию, с которой у Армении нет дипотношений
В правительстве состоялась встреча платформы координации сотрудничества с содействующими Армении партнерамиВ правительстве состоялась встреча платформы координации сотрудничества с содействующими Армении партнерами
Сейран Оганян: Сегодня без какой-либо правовой основы, по принуждению Азербайджана происходит демаркация армяно-азербайджанской границыСейран Оганян: Сегодня без какой-либо правовой основы, по принуждению Азербайджана происходит демаркация армяно-азербайджанской границы
Банкоматы Америабанка и банка «HSBC Армения» будут обслуживать держателей карт двух банков по специальным тарифамБанкоматы Америабанка и банка «HSBC Армения» будут обслуживать держателей карт двух банков по специальным тарифам
В Санкт-Петербурге прошла встреча постпредов государств ОДКБ и представителей парламентов при ПА ОДКБВ Санкт-Петербурге прошла встреча постпредов государств ОДКБ и представителей парламентов при ПА ОДКБ
Состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и ИранаСостоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Ирана
АРФ АРФ "Дашнакцутюн" строго осудил антиармянские заявления некоторых зарубежных деятелей
Политолог: Территориальные претензии Азербайджана к Арцаху не имеют правовой основы, а советские карты не могут лечь в основу определения границыПолитолог: Территориальные претензии Азербайджана к Арцаху не имеют правовой основы, а советские карты не могут лечь в основу определения границы
Читать больше



Эксперты
Взгляд из Москвы: Ситуация в которой армян Карабаха защищают от этнической чистки лишь 2000 российских миротворцев не в интересах ни Армении, ни самой РоссииВзгляд из Москвы: Ситуация в которой армян Карабаха защищают от этнической чистки лишь 2000 российских миротворцев не в интересах ни Армении, ни самой России
Прогноз: В случае конфронтации между Москвой и Анкарой Армения и Азербайджан окажутся в роли проксиПрогноз: В случае конфронтации между Москвой и Анкарой Армения и Азербайджан окажутся в роли прокси
Прогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходитсяПрогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходится
Политолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петлиПолитолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петли
Взгляд из Тбилиси: Грузия, Армения и Азербайджан не могут позволить себе роскоши оставаться в рамках логики последних 30 летВзгляд из Тбилиси: Грузия, Армения и Азербайджан не могут позволить себе роскоши оставаться в рамках логики последних 30 лет
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности