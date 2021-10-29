Пятница, 29 Октября 2021 11:37

АрмИнфо. Новая армянская авиакомпания FLYONE ARMENIA получила сертификат эксплуатанта. Как сообщили АрмИнфо в компании, авиакомпания FLYONE ARMENIA стала национальным оператором и готова вскоре начать запуск первых рейсов.

Выдача сертификата позволяет FLYONE ARMENIA сделать все возможное, чтобы в ближайшем будущем граждане Армении получили бы дополнительную возможность путешествовать по Европе, Азии по доступным ценам и с максимальной безопасностью.

На данный момент компания FLYONE ARMENIA инвестировала в армянский рынок более 60 миллионов евро, что способствует росту экономики страны. Также компания планирует открыть новые рабочие места и создать команду из более 135 сотрудников, чья заработная плата превысит средний уровень по стране. В дальнейшем, как отметили в компании, будет расти как зарплата, так и число сотрудников.

Флот авиакомпании состоит из самолетов Семейства Airbus A320. Они рассчитаны на 180 мест и соответствуют всем стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и EASA Security. Также в условиях пандемии самолеты оснащены воздушными фильтрами HEPA, которые уничтожают 99,97% вирусов и бактерий.

Компания будет базироваться в Ереванский международном аэропорту <Звартноц> и выполнять рейсы Москву, Тегеран, Лион, Тбилиси, Кутаиси, Краснодар, Париж,Стамбул и Тель-Авив.

В скором времени FLYONE ARMENIA начнет продажу билетов на самые востребованные направления по довольно низким ценам.

Генеральный директор компаний Мирча МАЛЕКА заявил: <В данный момент мы находимся на этапе старта продаж и активно готовимся к запуску первых рейсов FLYONE Armenia. Мы с нетерпением ждем пассажиров на борту наших самолетов".

Более подробную информацию о расписании и направлениях вы можете найти на сайте www.flyone.am или через мобильное приложение, доступное в Google Play или App Store.

Напомним, что в мае этого года стало известно о том, что армянский многопрофильный концерн SIL Group совместно с молдавской авиакомпанией FlyOne создает новую авиакомпанию FlyOne ARMENIA, которая скоро выйдет на рынок пассажирских авиаперевозок.

Молдавская авиакомпания FLYONE (www.flyone.eu) была основана в 2016 году. Будучи молодой компанией, ей удалось за очень короткое время стать одним из лидеров авиационного рынка Республики Молдова. В течение 2018 - 2020 годов компания неоднократно входила в ТОП-10 самых авторитетных авиакомпаний EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).