Пятница, 29 Октября 2021 10:34

АрмИнфо.Коалиция этнических, религиозных и гражданских групп, представляющих американцев со всей страны, призывает лидеров Сената обеспечить выполнение санкций США в отношении Турции и заблокировать запрос турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о закупке 40 истребителей F-16 и модернизации еще 80 F-16.

Как сообщает пресс-служба Армянского национального комитета Америки (ANCA), в недавнем письме к комитету Сената по международным отношениям, председателям комитета по вооруженным силам Бобу Менендесу, Джеку Риду, Джиму Ришу и Джиму Инхофу, представители Греческого совета американских лидеров, Армянского национального комитета Америки, Американских друзей Курдистана, Индусского американского фонда и Ближневосточного форума поделились своей обеспокоенностью по поводу "рисков национальной безопасности, которые представляет для Соединенных Штатов резкий отказ Турции от альянса с Западом и от демократических норм и верховенства закона".

Гражданские группы выразили убеждение, что США как и в случае с истребителями F-35 в 2019 года, так и сейчас должны отклонить запрос Эрдогана о покупке F-16.

"Доступ к американским системам вооружений, включая модернизированные F-16, - это привилегия, которую Турция должна заслужить, а не право, на которое она может претендовать. В таком доступе необходимо отказать до тех пор, пока Турция не докажет, что будет соблюдать американские законы, ценности, интересы и союзы и соответствовать им", - говорится в обращении коалиции.

Ранее, конгрессмены из Палаты представителей США написали письмо президенту Джо Байдену с требованием отказаться от продажи истребителей F-16 ВВС Турции. Отказа от сделки с Анкарой потребовали 11 американских законодателей. Они написали, что уверены в намерении Конгресса заблокировать продажу боевых самолетов. По их мнению, в настоящий момент Турция, являясь союзником Вашингтона по НАТО, ведет себя как противник.

"После заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция приобретет у России дополнительную партию систем противоракетной обороны С-400, мы не можем позволить себе поставить под угрозу нашу национальную безопасность", - говорится в письме, датированом 25 октября. Однако еще 23 октября Анкара сообщила, что турецкие ВВС запустили процедуру закупки 40 истребителей F-16. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие вооруженные силы ожидают от США не только новых поставок, но и "вклада в модернизацию имеющихся у Турции военных самолетов".

Накануне, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не исключил закупки у России истребители Cу-35 и Су-57 в случае если США откажутся от продажи F-16.

Добавим также, что 21 октября стало известно, что США исключили Турцию из программы по продаже новейших истребителей F-35. В ответ президент Эрдоган заявил, что Анкара потребует у Вашингтона вернуть 1,5 миллиарда долларов, уже заплаченных за боевые самолеты.