Четверг, 28 Октября 2021 17:49

АрмИнфо.В МО Армении подтвердили ранение четырех военнослужащих в восточном направлении государственной границы.

"28 октября около 10 часов утра четверо военнослужащих ВС РА получили легкие ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасами на одном из боевых опорных пунктов N войсковой части Министерства обороны, расположенных в восточном направлении. Пострадавшим немедленно оказали первую медицинскую помощь. Для полного выяснения обстоятельств происшествия ведется следствие", - говорится в сообщении МО РА.

Ранее, в СМИ была растиражирована информация о том, что сегодня утром в общине Норабак Вардениского района Гегаркуникской области в результате разрыва гранаты пострадали 4 военнослужащих. Также отмечается, что военнослужащие были госпитализированы в Медцентр Вардениса и их жизни ничего не угрожает.