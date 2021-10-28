Четверг, 28 Октября 2021 17:02

АрмИнфо.Российский миротворческий контингент в Арцахе останется дольше срока, прописанного в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. Такое мнение высказал Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 28 октября на брифинге после заседании кабмина.

Как считает Григорян, к данному заключению можно прийти исходя из инфраструктур, создаваемых для миротворческого контингента в Арцахе.

На вопрос о том, может ли Армения в одиночку обеспечивать безопасность Арцаха, Григорян подчеркнул, что сейчас ведутся совместные обсуждения для решения этого вопроса.

Напомним, что в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер- министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации сроком на пять лет. Присутствие контингента может быть продлено при согласии сторон.