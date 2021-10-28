Четверг, 28 Октября 2021 16:58

АрмИнфо.Карты 20-ых годов 20 века - единственные, имеющие правовую силу. Об этом заявил журналистам Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 28 октября после заседании кабмина.

Ранее в СМИ был "слив" о том, что демаркация границ будет проводиться на основе советских карт 20-х гг. прошлого века. Таким образом, Григорян не подтвердил, но и не опровергнул информацию.

"В годы СССР первый процесс демаркации начался именно в 1920-х годах - 1926, 1927 гг., и завершился в 1929 году. После этого в основе составленных в дальнейшем карт были положены карты тех лет", - заявил он.

Отвечая на вопрос, возможно ли проведение делимитации на основании карт 20-х гг. прошлого столетия, Армен Григорян заверил, что никаких карт сейчас у в обороте нет. "Рабочая группа по вопросам демаркации и делимитации обсуждает как начать процесс - какую карту принимать за основу, но пока нет какой-либо конкретики. Обсуждаем, если она появится, мы уведомим общество", - заявил Григорян.

Секретарь СБ согласился с тем, что карты неоднократно менялись. Вместе с тем, он не разделяет мнения о том, что карты 20-ых гг. составлялись в ущерб армянским интересам. При этом, как считает секретарь Армен Григорян, карты этого периода - единственные, имеющие правовую силу. "Но даже в этом вопросе нет единого подхода - некоторые говорят, что это карты 1926 года, некоторые, что 1929 года", - добавил он.