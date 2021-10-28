Четверг, 28 Октября 2021 16:57

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе последнего визита в Азербайджан сказал о стабильности в регионе в связи с прекращением огня. Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ответ на вопрос о разминировании территорий Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана в результате прошлогодней широкомасштабной военной агрессии.

"В нынешней ситуации важно, чтобы все сели за стол, поговорили о том, чтобы режим прекращение огня был устойчивым, чтобы была стабильность и люди жили в условиях доверия и в благополучии. Турция предлагает конструктивные, открытые к диалогу пути решения этого вопроса", - отметил он, добавив, что Турция ожидает лишь стабильность в регионе.

"С первого дня объявления прекращения огня сотрудники Вооруженных сил Турции приступили к разминированию. По мере того, как идет очистка от мин, районы становятся более безопасными, доступными для сельского хозяйства и жизни", - отметил Акар, которого цитирует АПА.

Министр обороны Турции подчеркнул, что продолжаются контакты с целью предоставления Арменией минных карт.