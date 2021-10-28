Четверг, 28 Октября 2021 15:24

АрмИнфо. Я как замминистра обороны Армении продолжаю настаивать на обстоятельствах, указанных в заявлении оборонного ведомства относительно высказываний Омбудсмена РА Армана Татояна от 23 октября, касательно проводимых ВС Азербайджана инженерных работ.

Об этом заявил замминистра обороны Армении Арман Саркисян отвечая на вопрос депутата от оппозиционного блока "Честь имею" Тагуи Товмасян, с какой целью в оборонном ведомстве опровергали заявление Омбудсмена РА относительно проводимых фортификационных работ вторгшимися на территорию РА ВС Азербайджана, те факты которые очевидны для всех и не нуждаются в опровержении.

"Если Омбудсмен Армении обладает дополнительной информацией, естественно он может проинформировать. Я доверяю нашим Вооруженными силам, на основании данных от которых наша пресс-служба составила и распространила данное сообщение", - сказал Саркисян.

При этом на замечание Товмасян о том, что укрепительные работы, проводимые противником видны даже невооруженным глазом и непонятно, что именно из сказанного Омбудсменом МО РА опровергало, замминистра заверил, что Минобороны никогда категорично не опровергало информацию о том, что азербайджанские ВС осуществляют попытки инженерных работы на местах размещения.

При этом Саркисян отметил, что ВС Азербайджана предпринимают попытки строительства дорог к позициям, использования тяжелой техники для осуществления укрепительных работ, однако эти попытки пресекаются. "Делать попытки и представлять их в качестве того, что осуществляются фортификационные работы : Естественно, они делают всё, чтобы оборудовать то место, где они оказались или так сказать получить преимущества, однако со стороны наших локальных военных подразделений эти действия достаточно оперативно пресекаются", - заверил Саркисян.

Меж тем, в продолжение темы со скандалом в связи с сообщением Омбудсмена об укрепительных работах, проводимых противником в Гегаркунике, депутат от блока "Армения" Арам Вардеванян заметил, что защитник прав человека в данном случае поднимал важные вопросы, связанные с правами жителей приграничья, обращал внимание на то, что противник вторгся на суверенную территорию РА и закрепляется на ней, и в этом заявлении ничего негативного не было сказано в адрес ВС РА.

"Это заявление Омбудсмена было в защиту государственных и национальных интересов РА. Меж тем заявление МО РА дал благодатную почву для азербайджанских СМИ, которые воспользовались этим, чтобы очернить Омбудсмена. Не считаете ли вы, мягко говоря, ошибочным подобный подход МО РА", - задался вопросом Вардеванян.

На что замминистра отметил, что у Минобороны было здоровое сотрудничество с офисом Омбудсмена. "А для такой реакции, я пологою, что есть основания. Я не являюсь командующий корпуса данного участка, чтобы обладать более детально информацией. Однако, заявление МО РА основано на информации, предоставленной военнослужащими с мест о которых шла речь. И в своем заявлении МО РА помимо осуждения, также призывал Омбудсмена не распространять непроверенную информацию", - сказал Саркисян, выразив убеждение, что дабы не стать главным героем азербайджанских топовых новостей нужно воздерживаться от распространения непроверенной информации. При этом он добавил, что иногда в национальных интересах, стоит избегать публикации даже проверенных данных, поскольку они пользы не принесут, но навредить могут.