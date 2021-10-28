Четверг, 28 Октября 2021 12:53

АрмИнфо."В ходе последнего визита президента Турции в Азербайджан мы обсудили с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым вопрос нормализации азербайджано-армянских отношений", заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk.

По его словам, в вопросе нормализации отношений с Арменией Турция действует совместно с Азербайджаном.

Министр напомнил, что со стороны Армении были сделаны определенные положительные мессиджи. Глава МИД отметил, что Турция ответит на положительные мессиджи Армении.

Чавушоглу подчеркнул, что, хотя Азербайджан и призывал Армению к подписанию мирного договора, ответа со стороны Армении пока не последовало, передает АПА.

Отметим, что высшее руководство Армении неоднократно заявляло о готовности нормализовать отношения с Турцией без предварительных условий.