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АрмИнфо. Вице-губернатор Арагацотнской области Армении Размик Петросян назначен губернатором региона. Соответствующее решение одобрено на заседании правительства 28 октября.
Бывший губернатор области, член партии власти "Гражданский договор" Давид Геворкян, назначенный на эту должность 16 октября 2018 года, подал в отставку 27 октября с.г. О причинах отставки пока не сообщается. Сам Геворкян также воздержался от каких-либо комментариев. Согласно информации СМИ, ему будет предложена новая должность.
Размик Петросян, в прошлом командир отряда "Апаран", был назначен на пост вице-губернатора 30 октября 2020 года.
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|Российский миротворческий контингент в Арцахе останется дольше 5 лет: секретарь СБ РА
|Карты 1920-ых гг. - единственные, имеющие правовую основу для проведения делимитации и демаркации с Азербайджаном: Армен Григорян
|Министр обороны Турции: продолжаются контакты с целью предоставления Арменией минных карт
|Саркисян: Вопрос определения госграницы между Арменией и Азербайджаном невозможно решить без участия России
|Ереван не видит препятствий для начала процесса делимитации и демаркации с Азербайджаном: Секретарь Совбеза РА
|Саркисян провел переговоры с шейхом Мохаммадом бин Заидом Аль Нахайяном
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|Замминистра обороны РА не обладает информацией о ранении 4 армянских военнослужащих в Варденисе
|Арман Саркисян: Минобороны никогда категорично не опровергало информацию о попытках осуществления азербайджанскими ВС инженерных работ на территории РА
|Правительство закрывает УИУ "Кош" и "Раздан"
|Чавушоглу: В вопросе нормализации отношений с Арменией Турция действует совместно с Азербайджаном
|В Российско-Армянском университете задействован класс Конфуция
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|МОНКС Армении опровергает информацию о продлении школьных осенних каникул еще на две недели
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|Омбудсмен Армении опубликовал фото-факты незаконных действий азербайджанцев по соседству с селами в Гегаркунике
|За сутки в Армении подтвердилось 2307 случаев заражения коронавирусом
|Блок "Армения" отказывается от встречи за закрытыми дверями с Николом Пашиняном
|В банковском секторе Армении ACBA Bank стал одним из крупных участников по числу акционеров
|Делегация Туркменистана приняла участие на встрече Министров иностранных дел соседних стран Афганистана
|Парламентарий: Госграница Армении определяется Законом РА <О госгранице>, а не законом <Об административно-территориальном делении>
|Глава МИД РА: На данный момент встречи Пашинян-Алиев-Путин не предусмотрено
|Минтруда: Заявки на получение финансовой помощи по госпрограмме граждане Арцаха могут подать с 28 октября
|Пашинян рассказал о радиоперехвате и пригласил оппозицию поговорить
|Пашинян настаивает: с декабря 2020 года никаких позиционных изменений на горе Пела не было
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|"Дом Москвы": Четвертый "Русский центр" открылся на территории Армении
|Парламент Армении избрал 5-го члена Совета ЦБ
|Посол США в Азербайджане высказался за налаживание региональных связей
|Армения выдвинула свою кандидатуру для членства в исполнительном совете ЮНЕСКО на 2021-2025 года
|Акция протеста: Гадрутцы уповают на Посольство Франции, от правительства 3 месяца помощи нет
|Азербайджан продолжает терроризировать население Арцаха и Армении
|Пенья Парра: Основание нунциатуры Святого Престола в Ереване станет символом для построения мостов в регионе
|Правящая фракция провалила принятие заявления по ситуации вокруг РА и Арцаха
|Блогер о строительстве Азербайджаном аэропортов на захваченных территориях Арцаха - это банальная коррупция и разворовывание бюджета
|Российский политолог прокомментировал скандал вокруг десяти послов в Турции
|В Армении число заболевших коронавирусом граждан в общей сложности перешагнуло отметку в 300 тыс.
|Агван Варданян подверг резкой критике действующую власть в связи с их позицией по нормализации армяно-турецких отношений
|Правящая фракция "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру Артака Манукяна на должность члена Совета ЦБ РА
|В парламенте будет создана следственная комиссия, изучающая эффективность использования средств Всеармянского фонда "Айастан"
|Армянские депутаты почтили минутой молчания память жертв теракта 27-го октября 1999 года
|Эрдоган заявил о наличии благоприятной атмосферы для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Армен Саркисян совершил визит в Саудовскую Аравию, с которой у Армении нет дипотношений
|В правительстве состоялась встреча платформы координации сотрудничества с содействующими Армении партнерами
|Сейран Оганян: Сегодня без какой-либо правовой основы, по принуждению Азербайджана происходит демаркация армяно-азербайджанской границы
|Банкоматы Америабанка и банка «HSBC Армения» будут обслуживать держателей карт двух банков по специальным тарифам
|В Санкт-Петербурге прошла встреча постпредов государств ОДКБ и представителей парламентов при ПА ОДКБ
|Состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Ирана
|АРФ "Дашнакцутюн" строго осудил антиармянские заявления некоторых зарубежных деятелей
|Политолог: Территориальные претензии Азербайджана к Арцаху не имеют правовой основы, а советские карты не могут лечь в основу определения границы
|Армения меняет порядок получения и прекращения гражданства РА
|Движение по военно-грузинской дороге в направлении России перекроют на несколько часов
|Перед предстоящими выборами в ОМС Пашинян назначил и.о. глав общин в Егегнадзоре и Аштараке
|Ваан Зароян во второй раз назначен вице-губернатором Гегаркуника
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Армении: Ереван по-прежнему готовы нормализовать отношения с Анкарой без предусловий
|Посол Армении: Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе - ключевой фактор безопасности
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