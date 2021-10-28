Четверг, 28 Октября 2021 12:49

АрмИнфо. Вице-губернатор Арагацотнской области Армении Размик Петросян назначен губернатором региона. Соответствующее решение одобрено на заседании правительства 28 октября.

Бывший губернатор области, член партии власти "Гражданский договор" Давид Геворкян, назначенный на эту должность 16 октября 2018 года, подал в отставку 27 октября с.г. О причинах отставки пока не сообщается. Сам Геворкян также воздержался от каких-либо комментариев. Согласно информации СМИ, ему будет предложена новая должность.

Размик Петросян, в прошлом командир отряда "Апаран", был назначен на пост вице-губернатора 30 октября 2020 года.