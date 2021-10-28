Четверг, 28 Октября 2021 11:06

АрмИнфо.С момента объявления ACBA Bank-ом о выпуске акций (в сентябре с.г.) по сей день около 4000 физических и юридических лиц инвестировали свыше 4.5 млрд драмов, став акционерами. Как отмечается в сообщении банка, это самое крупное из проведенных в Армении размещение акций. Подобный масштаб размещения уже обеспечивает дальнейший листинг акций ACBA Bank-а на ликвидной площадке Армянской фондовой биржи AMX.

Главный исполнительный Директор ACBA Bank-а Акоп Андреасян подметил: "Причин стать акционером ACBA Bank-а у инвестора две: финансовые и нефинансовые. Финансовая цель приобретения очень конкретна - получить стабильный и долгосрочный доход. А в нефинансовом плане - мы даем людям возможность стать акционером и участвовать в одной из лучших компаний (групп) Армении, причем, став акционером, каждый может принимать участие в управлении. На этот шаг мы пошли во-первых, потому что за 25 лет работы с армией клиентов, они уже считали этот банк своим, сами способствовали нашему усилению. Мы должны были дать им возможность приобрести акции по балансовой стоимости. Я рад, что увеличивается число наших акционеров, процесс носит весьма положительный характер. Мы чувствуем себя обязанными работать лучше, быть более прозрачными и более эффективно управлять нашей финансовой группой".

Отметим, что о старте выпуска первых акций ОАО "ACBA Bank" объявил 13 сентября 2021г - в количестве 500 тыс. шт. общим объемом в 7.5 млрд драмов (по цене размещения). По проспекту эмиссии, номинальная стоимость одной акции этого выпуска составляет 10 тыс. драмов, а цена размещения одной акции составляет 15 тыс. драмов. То есть общий номинальный объем эмиссии - 5 млрд драмов, а объем по цене размещения - 7.5 млрд драмов.

Полученные от размещения акций средства планируется направить на развитие экономики Армении, в частности, сельского хозяйства, создание новых инфраструктур, эффективное использование водных ресурсов и ряда сфер, которые посодействуют соразмерному развитию общин и охране окружающей среды.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.09.2021г, подготовленного ИК АрмИнфо, уставной капитал ACBA Bank-а составил 50 млрд драмов (4-я позиция на рынке), а общий капитал - 75.3 млрд драмов (3-я позиция на рынке). Накопленная прибыль банка к октябрю с.г. превысила 10.8 млрд драмов. 9 месяцев 2021 года Банк завершил с чистой прибылью в 7.4 млрд драмов (3-я позиция), с годовым ростом в 3 раза, причем только за III квартал чистая прибыль выросла в 4,6 раз - до 5.5 млрд драмов (1-я позиция). Акционерами ACBA Bank-а по состоянию на 30.09.2021г выступают ЗАО "AКБА Федерация" с долей участия в капитале в 92,05%, SJSC "Sacam International" (член банковской группы Credit Agricole) - 5%, а остальные 2,95% акций с июля с.г. были распределены между 1116 сотрудниками ACBA Bank-а, AКБА Федерации и AКБА Лизинга. (Расчетный курс драма по отношению к доллару США на 30.09.2021г составлял 484,20 др/$1).

Напомним, что в банковском секторе Армении внушительным числом акционеров традиционно отличался ОАО "Армэкономбанк", имеющий 5027 акционеров по состоянию на 30.06.2021г.