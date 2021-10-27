Среда, 27 Октября 2021 20:24

АрмИнфо.27 октября 2021 в городе Тегеране, ИРИ прошла вторая встреча министров иностранных дел соседних стран Афганистана + России.

В нынешнем диалоге приняли участие главы МИД Узбекистана, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана, а также представители России и Китая.

На встрече Туркменистан был представлен Министром иностранных дел Р.Мередовым.

Дипломаты акцентировали внимание на необходимости консолидации усилий сторон, направленных на оказание взаимопомощи в формировании инклюзивного правительства в Афганистане при участии всех национальных групп страны.

Среди первоочередных вопросов нынешней встречи обеспечение благополучия, стабильного развития на афганской земле и возможности интеграции страны в масштабные экономические, энергетические и транспортно-коммуникационные проекты регионального значения.

Туркменистан принимает регулярное участие в многосторонних диалогах по Афганистану. Как подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Туркменистан, развивая отношения с Афганистаном, в их основу всегда вкладывает принципы дружбы и добрососедства, а также исторической и культурно-цивилизационной общности народов двух стран.

В ходе нынешней встречи еще раз подчеркнута готовность туркменской стороны, как соседнего и нейтрального государства, содействовать налаживанию соответствующего диалога и созданию условий для скорейшего установления мира, согласия и единства в Афганистане.