Среда, 27 Октября 2021 19:53

АрмИнфо.В Национальном Собрании Армении во время вопросов-ответов парламентариев к действующей власти наиболее часто задаваемым был вопрос о государственной границе.

Так на вопрос депутата от блока <Честь имею> Артура Казиняна о том, как определяется государственная граница РА, премьер-министр в очередной раз сослался на Закон <Об административно-территориальном делении>, который был принят в 2010 году и за который проголосовало большинство в лице правящей Республиканской партией Армении.

<В этом законе обозначено, где заканчивается Армения и начинается Азербайджан. И сегодня мы исходим из этой реальности. Но это не значит, что подобный подход верен на 100%. Мы говорим, что ВС Азербайджана на участке Сотк-Хознавар нарушили государственную границу, на оставшихся участках у нас есть определенный статус-кво. Но государственная граница никаких изменений не потерпела. Другой вопрос в том, что она не уточнена, и нуждается в делимитации и демаркации>, - сказал он.

На подобное заявление главы правительства, депутат Казинян отметил, что нарушены положения Закона РА о границе. В этом ключе он подчеркнул, что Закон <Об административно- территориальном делении> не может служить основой для определения границ. <Государственная граница определяется утвержденным порядком Закона РА <О госгранице>, а если нет уточненных границ с соседней страной, то территорией страны считается та земля, где расположены подразделения ее вооруженных сил. Уступки возможны только в рамках международного процесса по подписанию и ратификации международного договора, войны или других механизмов>, - сказал Казинян.

Выслушав подобные комментарии, премьер-министр просто пожелал удачи парламентарию.