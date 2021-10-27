Среда, 27 Октября 2021 19:38

АрмИнфо.Министерство труда и социальных вопросов Армении выступило с заявлением после проведенной акции протеста у здания правительства вынужденно переселенных граждан Арцаха.

По утверждению последних, последние 3 месяца государство не оказывало помощи арцахцам, которые находятся в затруднительном положении, поскольку не имеют необходимых для оплаты аренды жилья средств.

В этой связи Министерство труда и социальных вопросов напомнило арцахцам, в основном жителям захваченного Азербайджаном Гадрутского района НКР, об утверждении 19 октября правительством РА новой программы, согласно которой бенефициарам в течение 4 месяцев будет предоставлена финансовая помощь. <Срок приема заявок на получение госсодействия установлен 28 октября>, - говорится в сообщении. Сообщается, что бенефициары могут обратиться для получения средств в онлайн режиме посредством сайта online.ssa.am . Средства будут перечислены на карточный счет последних за период с сентября по декабрь с.г.