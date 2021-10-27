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АрмИнфо.Депутат парламента 7-го созыва от фракции власти "Мой шаг", ранее эксперт "Антикоррупционного центра Transparency International" Артак Манукян тайным (закрытым) голосованием избран членом Совета Центрального банка Республики Армения.
"За" кандидата от правящей фракции "Гражданский договор" проголосовали 65 депутатов, "против" - 20.
Напомним, что эксперт, консультант ряда международных программ (Германия, Грузия, Швейцария). эксперт политики государственных закупок "Антикоррупционного центра Transparency International" Артак Манукян был избран депутатом НС по общегосударственному избирательному списку блока партий "Мой шаг" 9 декабря 2018г. С 2019 по 2021 год занимал должность заместителя председателя Постоянной комиссии НС РА по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. За время деятельности Парламента 7- го созыва выступил автором и соавтором 21 законопроектов, из коих 17 были утверждены. С июня 2018 года по январь 2019 года Манукян занимал должность советника премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.
Отметим, что Совет Центрального банка состоит из Председателя Центрального банка, двух его заместителей, пяти членов Совета. Пятерых членов Совета Центрального банка выбирает Национальное Собрание Республики Армения сроком на шесть лет. Манукян стал 5-ым членом органа. Члены Совета Центрального банка не могут занимать другие должности в Центральном банке.
|Делегация Туркменистана приняла участие на встрече Министров иностранных дел соседних стран Афганистана
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|Армянские депутаты почтили минутой молчания память жертв теракта 27-го октября 1999 года
|Эрдоган заявил о наличии благоприятной атмосферы для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Армен Саркисян совершил визит в Саудовскую Аравию, с которой у Армении нет дипотношений
|В правительстве состоялась встреча платформы координации сотрудничества с содействующими Армении партнерами
|Сейран Оганян: Сегодня без какой-либо правовой основы, по принуждению Азербайджана происходит демаркация армяно-азербайджанской границы
|Банкоматы Америабанка и банка «HSBC Армения» будут обслуживать держателей карт двух банков по специальным тарифам
|В Санкт-Петербурге прошла встреча постпредов государств ОДКБ и представителей парламентов при ПА ОДКБ
|Состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Ирана
|АРФ "Дашнакцутюн" строго осудил антиармянские заявления некоторых зарубежных деятелей
|Политолог: Территориальные претензии Азербайджана к Арцаху не имеют правовой основы, а советские карты не могут лечь в основу определения границы
|Армения меняет порядок получения и прекращения гражданства РА
|Движение по военно-грузинской дороге в направлении России перекроют на несколько часов
|Перед предстоящими выборами в ОМС Пашинян назначил и.о. глав общин в Егегнадзоре и Аштараке
|Ваан Зароян во второй раз назначен вице-губернатором Гегаркуника
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Армении: Ереван по-прежнему готовы нормализовать отношения с Анкарой без предусловий
|Посол Армении: Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе - ключевой фактор безопасности
|Посол: Армения решительно отвергает выдвигаемую Азербайджаном ложную повестку так называемого "Зангезурского коридора"
|В Армении обновлен суточный рекорд летальных исходов от коронавируса
|Ситуация на линии соприкосновения с Азербайджаном и вопросы демаркации будут обсуждены на закрытом заседании парламента Армении
|Освобожденный из-под ареста Артур Саркисян дал клятву депутата
|Манэ Галоян получила приз зрительских симпатий Rolex конкурса «Опералия» Пласидо Доминго
|Спикер парламента Армении вновь выразил поддержку Никосии по кипрскому вопросу
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|МОНКС Армении обсуждает возможность продления школьных каникул и перевода ВУЗов на дистанционное обучение
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Международные журналистские организации обеспокоены законом, <запугивающим армянских журналистов>
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|Дорожная полиция Армении в ходе проведенных рейдов выявила 4984 нарушения ПДД
|Армения изучает возможность присоединения к Европейской миграционной сети
|Посол Ирана: По трехстороннему заявлению участок дороги Горис-Капан должен был иметь прежний статус до завершения строительства объездной дороги
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