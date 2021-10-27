Среда, 27 Октября 2021 18:43

АрмИнфо.Депутат парламента 7-го созыва от фракции власти "Мой шаг", ранее эксперт "Антикоррупционного центра Transparency International" Артак Манукян тайным (закрытым) голосованием избран членом Совета Центрального банка Республики Армения.

"За" кандидата от правящей фракции "Гражданский договор" проголосовали 65 депутатов, "против" - 20.

Напомним, что эксперт, консультант ряда международных программ (Германия, Грузия, Швейцария). эксперт политики государственных закупок "Антикоррупционного центра Transparency International" Артак Манукян был избран депутатом НС по общегосударственному избирательному списку блока партий "Мой шаг" 9 декабря 2018г. С 2019 по 2021 год занимал должность заместителя председателя Постоянной комиссии НС РА по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. За время деятельности Парламента 7- го созыва выступил автором и соавтором 21 законопроектов, из коих 17 были утверждены. С июня 2018 года по январь 2019 года Манукян занимал должность советника премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Отметим, что Совет Центрального банка состоит из Председателя Центрального банка, двух его заместителей, пяти членов Совета. Пятерых членов Совета Центрального банка выбирает Национальное Собрание Республики Армения сроком на шесть лет. Манукян стал 5-ым членом органа. Члены Совета Центрального банка не могут занимать другие должности в Центральном банке.