Среда, 27 Октября 2021 18:41

АрмИнфо. Армянская каллиграфия включена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО с 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном на странице национальной комиссии Армении по ЮНЕСКО в Facebook.

"Признавать мудрость наставления; воспринимать слова понимания", - этот перевод Притчей Соломона был первым предложением, написанным на армянском алфавите", - напомнили в национальной комиссии Армении по ЮНЕСКО.

При этом в структуре добавили, что Армения является членом ЮНЕСКО с 1992 года. Впервые она выдвинула свою кандидатуру для членства в исполнительном совете ЮНЕСКО на 2021-2025 гг.