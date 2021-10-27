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 Среда, 27 Октября 2021 18:39
Алина Оганесян

Акция протеста: Гадрутцы уповают на Посольство Франции, от правительства 3 месяца помощи нет

Акция протеста: Гадрутцы уповают на Посольство Франции, от правительства 3 месяца помощи нет

АрмИнфо.У здания правительства проходит очередная акция протеста вынужденно перемещенных граждан Арцах. На этот раз основную часть протестующих представляли гадрутцы, по утверждению которых в течение трех месяцев от правительства Армении ими не было получено никакой помощи.

По словам одного из участников акции, собравшиеся не имеют средств для оплаты жилья, учитывая резко поднявшиеся цены на аренду квартир в столице. Однако главная просьба собравшихся у здания правительства - присвоение последним статуса беженцев.

<Мы потеряли дом, родину. Нам обязаны предоставить соответствующий статус, но никто не говорит о нашем статусе, не хотят говорить>, - сетует один из участников акции.

Он также сообщил, что 24 августа было направлено письмо на имя премьер-министра с просьбой присвоить гадрутцам статус беженцев, однако никакой реакции не последовало, более того, без ответа остаются и телефонные звонки.

После акции протеста у здания правительства гадрутцы отправятся к офису ООН, а после - к Посольству Франции. По словам протестующих, Посольство Франции - единственная структура, которой слышан голос арцаховцев. Ввиду того, что правительство Армении не реагирует на

просьбу о присвоении им статуса беженцев, гадрутцы намерены просить убежища у диппредставительства Франции.

Отметим, что днями ранее правительство Армении утвердило очередную программу помощи вынужденно перемещенным арцахским семьям, согласно которой в течение 4 месяцев на каждого ребенка в семье или члена семьи, имеющего ограниченные возможности, будет предоставлено по 50 тыс. драмов, на взрослого -  по 25 тыс.  драмов. Однако, по словам гадрутцев, этой суммы недостаточно для оплаты аренды жилья, и обеспечения нормальных бытовых  условий.  Напомним, что в течение 10 месяцев власти Армении направили порядка 100 млрд.  драмов на медицинские, социальные и иные нужды арцахцев, из них 52 млрд драмов - из средств Всеармянского фонда <Айастан>, остальные 50 млрд - из госбюджета.

Отметим, что по последним данным в Армении находится порядка 20 тыс. арцахцев, часть нашла кров в общежитиях, гостевых домах, часть - арендует жилье.


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