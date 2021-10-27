Среда, 27 Октября 2021 12:45

АрмИнфо. Российско-израильский блогер Александ Лапшин высказался по поводу строительства Азербайджаном аэропортов на захваченных территориях Арцаха.

Так, он констатировал, что Азербайджан, находящийся в истеричный эйфории от захвата значительной части Карабаха, решил строить там мощные инфраструктурные проекты: аэропорты, фабрики, институты, электростанции.

По его словам, на первый взгляд, это совсем неплохо. "Рассмотрим на примере активно строящихся новых аэропортов в Карабахе: Варанда (Физули), Ковсакан (Зангелан), Бердзор (Лачин) и Акна (Агдам). Один уже построен (в Варанде), два в процессе и третий в проекте на ближайший год. Первое, что обращает на себя внимание, это что на весь Азербайджан есть 9 аэропортов, из них 4 в Карабахе", - заметил блогер.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что даже изучив карты становится очевидно - в Азербайджане относительно слабо развито внутреннее авиасообщение, огромная территория от Баку и до Закаталы (почти 550 километров) вообще не имеет ни одного аэропорта, хотя там проживают около 2 миллионов жителей. По его словам, та же история в центральном Азербайджане и на южном направлении.

"От Баку до Ленкорани на границе с Ираном более 600 километров и нет ни одного аэропорта, хотя там тоже целый ряд крупных городов и суммарно живут более миллиона жителей.

Зато в крохотном Карабахе, где никто вообще не живет и кроме военных никого нет, они строят сразу 4 аэропорта, инвестировав в это (по разным источникам) от 5 до 7 миллиардов долларов. Иными словами 99,9% населения Азербайджана имеют 5 аэропортов, а 0,01% в Карабахе - 4 аэропорта", - обратил внимание блогре.

Лапшин считает, что бессмысленность этих мегапроектов еще и в том, что Карабах это очень маленький регион. "От аэропорта Физули до аэропорта Зангелан по автодороге ровно 102 километра, это от силы полтора часа езды. От Физули до будущего аэропорта в Агдаме и того меньше, 40 километров. От аэропорта в Лачине до Загнелана 55 километров. Иными словами, они натыкали аэропортов везде, где только рельеф местности позволял, даже не задумываясь об экономической целесообразности. Я бы им посоветовал не ограничиваться этим, и построить штук пять аэропортов в Карвачаре через каждые пять километров, да и одного аэропорта в Физули мало, надо в километре оттуда открыть аэропорт Физули-2", - считает блогер.

Он также обратил внимание на стоимость обслуживания этих новых аэропортов, куда будут "для галочки" и за счет субсидий летать пустые самолеты Азербайджанских авиалиний. Он указал на то, что в среднем, из открытых источников, функционирование современного аэропорта среднего размера обходится в 50-70 миллионов долларов в год.

"Умножаем на 4 и получаем, что Азербайджан будет в год тратить на уже построенные аэропорты более 200 миллионов долларов бюджетных денег. Каждый пустой рейс, летающий в эти аэропорты, обходится в среднем в 30 тысяч долларов. Они наверняка, чтобы пыль пустить в глаза будут гонять туда пустые самолеты каждый день. Математика показывает, что развлечение обойдется недешево.

И это в откровенно нищем Азербайджане, где пенсии составляют чуть более 100 долларов в месяц, пособий на детей нет вовсе, система образования и медицины разрушена напрочь, а треть населения на заработках в России", - отметил блогер, выразив убеждение, что все эти аэропорты - история о банальной коррупции и разворовывании бюджетов.