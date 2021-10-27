Среда, 27 Октября 2021 12:44

АрмИнфо.Российский политолог, ведущий эксперт по странам Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал скандал вокруг десяти послов в Турции.

Так, реагируя на разразившийся скандал из-за угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выслать послов 10 стран, которые обратились к властям Турции с совместным требованием освободить из под стражи общественного деятеля, правозащитника и филантропа Османа Кавалу, Сатановский выразил убеждение, что это показательная имитация агрессии, но без членовредительства и прочих необратимых последствий.

"Что такое по-настоящему правильный наезд авторитетного "братка"? Это когда наезжающий "быкует" для виду, внешне страшно, но без членовредительства и прочих необратимых последствий, после чего, получив искомый откат и уверения в том, что на "крышуемой" им территории он - главный, милостиво соглашается отъехать на исходные позиции. Иногда с компенсацией за объявленный им моральный ущерб, иногда без, но всегда с шумом, показательно грозно и с соответствующими комментариями его шестёрок и сторонних наблюдателей насчёт того, до чего же он крут. А если речь идёт о политике, то и с его собственными", - отметил политолог.

По его убеждению, именно очевидцами этой ситуации было международное сообщество, когда Эрдоган сразу десяток послов западных стран решил из страны "погнать" за письмо с призывом освободить местного правозащитника. Сатановский обратил внимание, что затем турецкий лидер милостиво им разрешил остаться после того, как те же послы дружно подтвердили, что ни-ни, ни в какие внутренние дела Турции вмешиваться не намерены, привержены соответствующей статье Венской конвенции. "И вообще, делайте у себя в стране, глубокоуважаемый султан, с кем хотите, что хотите - не наше это дело Вас поучать. Послы, между прочим, были серьёзные: от США, Канады и стран Западной Европы до Новой Зеландии, которая, конечно, ото всех расположена далеко и болтается в океане на краю географии, но игрок по мировым стандартам вполне серьёзный.

Правозащитник, за которого послы "впряглись" был, между прочим, настоящий. И темы, за которые его де-факто взяли - примирение с греками и армянами, прекращение притеснений курдов и всё прочее в том же духе, для Эрдогана болезненное, очень и очень достойны. Да и сидит он чёрт знает по каким обвинениям, как у нас разве что в Большой Террор конца 30-х годов было. И что? Сдали его послы, и не поморщились. В момент сдали - только рявкнуть на них нужно было посильнее, да пожёстче", - отметил российский эксперт.

Вместе с тем, он убежден, что в сложившейся ситуации России нужно следовать примеру Эрдогана, и не церемониться с Западом, дипломатично, тонко и цивилизованно отвечая на все их выпады в адрес Москвы.

"В результате, понимая, что руководство отечественное в ответ на самые грубые ФО ПА (неверные движения - ред.) и самое наглое вмешательство во внутренние дела России не мычит, не телится и ожидать от него чего-то в стиле авторитарного, бешено вспыльчивого и абсолютно непредсказуемого турецкого президента не приходится, нас наши "симпатизанты" продолжают год за годом пластать, давить и гасить по нарастающей. По Прибалтике видно, по Украине, по теме вступления её и Грузии в НАТО, по раскрутке Навального и его группы и много по чему ещё", - отметил Сатановский, выразив убеждение, что метод действия Эрдогана сегодня более эффективный и его в данных реалиях "хотя бы боятся".

Напомним, что острый дипломатический кризис возник 23 октября, после того, как посольства США, Германии, Канады, Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Финляндии, Нидерландов и Новой Зеландии обратились к властям Турции с совместным требованием освободить из под стражи общественного деятеля, правозащитника и филантропа Османа Кавалу.

Однако это заявление разгневало Эрдогана, который 23 октября выступая перед своими сторонниками пообещал немедленно объявить

десятерых послов персонами нон грата и дать министру внутренних дел соответствующее распоряжение. После этого, посольства США и других стран в Анкаре опубликовали заявления, в которых обязуются соблюдать

Статью 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях, предписывающую послам не вмешиваться во внутренние дела страны, в которой они работают. После этого скандал стал сходить на нет.

Отметим, что Кавала вот уже 4 года находится в тюрьме без приговора за надуманное обвинение о якобы участии в протестах против репрессий, последовавших после попытки военного переворота в 2016 году. Сам Кавала отрицает, что действовал противозаконно, а критики Эрдогана утверждают, что его арест - это яркий пример масштабной борьбы властей с диссидентами.

Ранее Совет Европы сделал Турции последнее предупреждение с требованием выполнить решение Европейского суда по правам человека и освободить Кавалу из-под стражи до суда.