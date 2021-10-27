Среда, 27 Октября 2021 12:33

АрмИнфо.За прошедшие сутки в стране провели 13 696 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 2 074 граждан (15,1%), при этом выздоровело 714 человек, скончалось - 39.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 27 октября фактическое лечение получает 29 007 человек.

Общее число случаев, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1 269 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 300 143 случая заражения коронавирусом (14,7% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 263 716 человек (87,8%), количество летальных исходов достигло 6 151 (2%). В общей сложности в Армении провели 2 032 310 тестов на коронавирус