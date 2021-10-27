Среда, 27 Октября 2021 11:21

АрмИнфо. Депутат фракции "Армения" Агван Варданян подверг резкой критике действующую власть в связи с их позицией по нормализации армяно-турецких отношений.

Так, в поступившем в АрмИнфо заявлении Варданяна отмечается, что депутат еще 15 октября в ходе вопросов и ответов правительству в парламенте задал вопрос о взаимных положительных сигналах между Турцией и Арменией и получил предложение направить письменный запрос.

По его словам, уже 16 октября он направил письменный запрос, в котором поинтересовался, может ли это правительство гарантировать, что в процессе нормализации армяно-турецких отношений не будет отступления от красных линий, утвержденных Конституционным Судом РА?

"Я напомнил, что есть Цюрихские протоколы 2009 года по армяно-турецким отношениям. Есть решение Конституционного Суда РА от 2010 года. Решение от 12 января. Этим решением Конституционный суд установил красные линии:

(A) Взаимные обязательства по Протоколам носят чисто двусторонний характер и не могут применяться к какой-либо третьей стороне. Естественно, речь идет об Азербайджане;

Б) Они не могут толковаться и применяться способом, противоречащим положениям преамбулы Конституции РА;

В) Не может толковаться и применяться способом, противоречащим требованиям пункта 11 Декларации независимости Армении. То есть, Республика Армения поддерживает Международное признание Геноцида армян в Османской Турции и Западной Армении1915 г. Повторяю, это выдержка из решения Конституционного Суда РА", - отметил оппозиционный депутат.

Вместе с тем он выразил негодование тем ответом, который получил из правительства Армении, в котором в частности говорится:

"Уважаемый господин Варданян, в ответ на Ваш письменный запрос, адресованный премьер-министру РА от 16 сентября, на основании соответствующего поручения главы правительства, сообщаем, что постановление Конституционного Суда РА от 12 января 2010 г. ( решение SDO-850) касается обязательств, закрепленных в подписанных Протоколах об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой и о развитии отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой подписанных в Цюрихе 10 октября 2009г. - к вопросу соответствия! Напомним, процедура подписания указанных протоколов была прекращена 1 марта 2018 г. соответствующим указом Президента РА.

Что касается подходов правительства Армении к продвижению повестки международного признания Геноцида армян и нормализации отношений с Турцией, сообщаем, что эти вопросы включены в программу правительства РА на 2021-2026 гг".

Оппозиционный депутат констатировал, что представители правительства избегают устных ответов на прямые вопросы депутатов, по-видимому, боясь неосторожным словом обидеть турецкую сторону.

"Из данного ответа, напрашивается один вывод: они говорят, что для них нет Республики Армения; нет Конституционного суда; что преамбула

Конституции РА, это решение Конституционного Суда для нас не является основанием, нас это не касается; эти красные линии устарели. Говорят, что они готовы и здесь идти на уступки.

В тоже время, в программе правительства по Геноциду в частности говорится: "Правительство будет использовать международное признание Геноцида не для увеличения региональной напряженности, а скорее наоборот, цели региональной деэскалации". Вывод - они тяжело больны турецким миролюбием. Такие пациенты не лечатся. Они умирают", - отметил Варданян, при этом спросив у замминистра иностранных дел Ваге Геворкяна, подписавшего этот ответ, готов ли он разделить ответственность за будущие процессы.