Среда, 27 Октября 2021 11:11

АрмИнфо. Правящая фракция "Гражданский договор" 27 октября выдвинула кандидатуру Артака Манукяна на должность члена Совета Центрального банка Республики Армения.

Кандидатура Манукяна была одобрена Постоянной комиссией Национального Собрания Армении по финансово-кредитным и бюджетным вопросам 17 сентября. "Полагаю, что имеющийся профессиональные опыт и компетенции дают основания, чтобы думать о том, что я смогу содействовать дальнейшему продолжительному совершенствованию уже состоявшегося института, делиться опытом, и пользоваться знаниями, которые там есть", - сказал кандидат в члены Совета Центробанка. В случае избрания на данный пост, Манукян отметил, что в рамках своих полномочий и деятельности попробует содействовать разработке новой стратегии Центрального банка, так как последняя датируется 2018-2020гг. Особое внимание намерен уделить работам по цифровой повестке, повышением финансовой грамотности и др.

Отметим, что с 2019 по 2021 год Артак Манукян занимал должность заместителя председателя Постоянной комиссии НС РА по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. За время деятельности Парламента 7- го созыва выступил автором и соавтором 21 законопроектов, из коих 17 были утверждены. С июня 2018 года по январь 2019 года Манукян занимал должность советника премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.