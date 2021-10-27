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АрмИнфо. Правящая фракция "Гражданский договор" 27 октября выдвинула кандидатуру Артака Манукяна на должность члена Совета Центрального банка Республики Армения.
Кандидатура Манукяна была одобрена Постоянной комиссией Национального Собрания Армении по финансово-кредитным и бюджетным вопросам 17 сентября. "Полагаю, что имеющийся профессиональные опыт и компетенции дают основания, чтобы думать о том, что я смогу содействовать дальнейшему продолжительному совершенствованию уже состоявшегося института, делиться опытом, и пользоваться знаниями, которые там есть", - сказал кандидат в члены Совета Центробанка. В случае избрания на данный пост, Манукян отметил, что в рамках своих полномочий и деятельности попробует содействовать разработке новой стратегии Центрального банка, так как последняя датируется 2018-2020гг. Особое внимание намерен уделить работам по цифровой повестке, повышением финансовой грамотности и др.
Отметим, что с 2019 по 2021 год Артак Манукян занимал должность заместителя председателя Постоянной комиссии НС РА по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. За время деятельности Парламента 7- го созыва выступил автором и соавтором 21 законопроектов, из коих 17 были утверждены. С июня 2018 года по январь 2019 года Манукян занимал должность советника премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.
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|Пенья Парра: Основание нунциатуры Святого Престола в Ереване станет символом для построения мостов в регионе
|Правящая фракция провалила принятие заявления по ситуации вокруг РА и Арцаха
|Блогер о строительстве Азербайджаном аэропортов на захваченных территориях Арцаха - это банальная коррупция и разворовывание бюджета
|Российский политолог прокомментировал скандал вокруг десяти послов в Турции
|В Армении число заболевших коронавирусом граждан в общей сложности перешагнуло отметку в 300 тыс.
|Агван Варданян подверг резкой критике действующую власть в связи с их позицией по нормализации армяно-турецких отношений
|Правящая фракция "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру Артака Манукяна на должность члена Совета ЦБ РА
|В парламенте будет создана следственная комиссия, изучающая эффективность использования средств Всеармянского фонда "Айастан"
|Армянские депутаты почтили минутой молчания память жертв теракта 27-го октября 1999 года
|Эрдоган заявил о наличии благоприятной атмосферы для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Армен Саркисян совершил визит в Саудовскую Аравию, с которой у Армении нет дипотношений
|В правительстве состоялась встреча платформы координации сотрудничества с содействующими Армении партнерами
|Сейран Оганян: Сегодня без какой-либо правовой основы, по принуждению Азербайджана происходит демаркация армяно-азербайджанской границы
|Банкоматы Америабанка и банка «HSBC Армения» будут обслуживать держателей карт двух банков по специальным тарифам
|В Санкт-Петербурге прошла встреча постпредов государств ОДКБ и представителей парламентов при ПА ОДКБ
|Состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Ирана
|АРФ "Дашнакцутюн" строго осудил антиармянские заявления некоторых зарубежных деятелей
|Политолог: Территориальные претензии Азербайджана к Арцаху не имеют правовой основы, а советские карты не могут лечь в основу определения границы
|Армения меняет порядок получения и прекращения гражданства РА
|Движение по военно-грузинской дороге в направлении России перекроют на несколько часов
|Перед предстоящими выборами в ОМС Пашинян назначил и.о. глав общин в Егегнадзоре и Аштараке
|Ваан Зароян во второй раз назначен вице-губернатором Гегаркуника
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Армении: Ереван по-прежнему готовы нормализовать отношения с Анкарой без предусловий
|Посол Армении: Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе - ключевой фактор безопасности
|Посол: Армения решительно отвергает выдвигаемую Азербайджаном ложную повестку так называемого "Зангезурского коридора"
|В Армении обновлен суточный рекорд летальных исходов от коронавируса
|Ситуация на линии соприкосновения с Азербайджаном и вопросы демаркации будут обсуждены на закрытом заседании парламента Армении
|Освобожденный из-под ареста Артур Саркисян дал клятву депутата
|Манэ Галоян получила приз зрительских симпатий Rolex конкурса «Опералия» Пласидо Доминго
|Спикер парламента Армении вновь выразил поддержку Никосии по кипрскому вопросу
|В Армении продлили школьные каникулы, а ВУЗы перевели на дистанционку
|Востоковед: Иран увеличивает духовное влияние на Азербайджан
|В Генеральной прокуратуре РА прошли обсуждения по вопросу загрязнения Аракса
|История успеха - Под одной крышей
|МОНКС Армении обсуждает возможность продления школьных каникул и перевода ВУЗов на дистанционное обучение
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Международные журналистские организации обеспокоены законом, <запугивающим армянских журналистов>
|Оппозиционные парламентские силы рассказали о двух инструментах по противодействию действующей власти Армении
|От студента - в сотрудники. IDBank подводит итоги очередной программы IDream и объявляет о запуске следующего этапа
|Дорожная полиция Армении в ходе проведенных рейдов выявила 4984 нарушения ПДД
|Армения изучает возможность присоединения к Европейской миграционной сети
|Посол Ирана: По трехстороннему заявлению участок дороги Горис-Капан должен был иметь прежний статус до завершения строительства объездной дороги
|Американский конгрессмен и госминистр Арцаха обсудили гуманитарные последствия карабахской войны
|Кипрские армяне встретили спикера парламента Армении акцией протеста
|Алиев и Эрдоган планируют встретиться в Стамбуле
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 677 032 человека
|В Армении от коронавируса скончалось в общей сложности свыше 6 тыс. человек
|Омбудсмен Армении рассказал послу Франции о действиях ВС Азербайджана, нарушающих права граждан РА
|Амир Абдоллахиян: Отношения между Тегераном и Баку развиваются в тени взаимного уважения
|Оппозиция анонсировала возобновление антиправительственных акций протеста в годовщину подписания печально известного трехстороннего заявления
|Анаит Аванесян: В организациях Минздрава Армении вакцинировалось 88% сотрудников
|Армения и Литва намерены обменяться опытом в вопросах транспортной безопасности
|За сутки в Армении подтвердилось 1 962 случая заражения коронавирусом
|Третий <Саммит мыслей> в Дилижане стартовал с минуты молчания в память о жертвах 44-дневной агрессии против Арцаха и пандемии коронавируса
|Состоялись переговоры с представителем продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
|Конфронтация между офисом Омбудсмена Армении и Минобороны набирает новый оборот
|В Армению поставлена очередная партия вакцины <Спайквакс>
|Секретарь Совбеза Армении и посол Норвегии обсудили вопросы региональной безопасности
|Читать больше
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