Среда, 27 Октября 2021 11:10

АрмИнфо. Парламент Армении 27 одобрил предложенный фракциями НС "Армения" и "Честь имею" проект решения НС "Об определении числа членов Следственной комиссии НС, изучающей использование средств, собранных Всеармянским фондом "Айастан" и перечисленных в государственный бюджет РА".

Как накануне заявил основной докладчик, депутат "Честь имею" Айк Мамиджанян, с первых дней войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 г., Всеармянский фонд "Айастан" инициировал сбор средств под названием "Мы - наши границы". Собранные средства в размере 52 млрд драмов впоследствии были перечислены в госбюджет РА. "В обществе сложилось мнение, что эта сумма была использована неэффективно", - подчеркнул он, добавив, что цель Следственной комиссии - обсудить вопрос и пролить свет на произошедшее. Созданная в силу закона Следственная комиссия будет состоять из 11 членов.

Напомним, что в марте 2021 году Советом попечителей было принято решение создать рабочую группу, которая совместно с аудиторской компанией должна была провести аудит, чтобы развеять сомнения общественности в нецелевом использовании средств. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 сентября в ходе правительственного часа в парламенте отвечая на вопрос о целевом использовании средств фонда "Айастан", собранных в 2020 году в ходе войны в Арцахе, зявил, что средства фонда были направлены не военные расходы, а в целях удовлетворения экстренных нужд государства, возникших в ходе войны. В частности, как пояснил Пашинян, в поствоенный период ассигнования в размере более 100 млрд драмов были выделены на медицинские, социальные и иные нужды, из них 52 млрд драмов - из средств фонда, остальные 50 - из госбюджета. "Следовательно, средства фонда тратились не на военные цели, а в рамках его уставных целей", - указал Пашинян. Как сообщил премьер, 15 марта на заседании совета попечителей фонда он представил список расходов, на основании чего совет распространил заявление, в котором выразил уверенность, что суммы, собранные в ходе войны, были потрачены целевым образом. В заявлении Всеармянского Фонда "Айастан" по итогам проведенного аудита было зафиксировано, что Совет попечителей фонда заслушал отчет правительства и не зафиксировал злоупотреблений и растраты средств, отметил глава кабмина.