Среда, 27 Октября 2021 11:09

АрмИнфо.Национальное собрание Армении сегодня в первом чтении одобрило законопроекты, представленные накануне на обсуждение. До начала очередного заседания парламентарии почтили минутой молчания память жертв преступления 27 октября.

Парламент в первом чтении одобрил внесенный правительством проект о внесении изменений и дополнений в закон "О гражданстве Республики Армения". Как накануне заявил замначальника Полиции РА Ара Фиданян, проект разработан для решения практических проблем, возникающих в ходе реализации закона, для надлежащего обеспечения обязательств, взятых на себя Конвенцией о сокращении безгражданства, а также для упрощения администрирования в ходе решения вопросов гражданства.

В частности, предлагается продлить установленный законом срок подачи заявления на получение гражданства постоянно проживающими в РА армянами и гражданами других республик бывшего СССР до 31 декабря 2023 г. Кроме того, совершеннолетним детям граждан Армении предоставляется право на получение гражданства без постоянного проживания в стране в течение трех лет и соответствующего владения армянским языком. Впервые предусмотрена возможность получить паспорт гражданина РА в действующих в зарубежных странах посольствах и консульствах Армении. Уточнены отношения, связанные с прекращением гражданства детей, порядок возбуждения дела о прекращении гражданства в случае приобретения гражданства на основании поддельных документов или данных, а также положение о прекращении гражданства. Указ президента о прекращении гражданства РА вступает в силу с момента подачи соответствующего документа, подтверждающего факт приобретения лицом гражданства другого государства, в Паспортную службу Полиции РА. Меняются также сроки рассмотрения заявлений на получение гражданства - вместо действующих 6 месяцев установив срок в 90 рабочих дней.

Парламентарии одобрили также проект о поправках к закону "О праздниках и памятных днях", которым предлагается сократить количество нерабочих дней, установленных для новогодних и рождественских праздников. Соответственно, для празднования Нового года и рождественских праздников предлагается установить нерабочие дни с 31 декабря по 1 января включительно и 6 января. Как накануне заявил инициатор законопроекта министр экономики Армении Ваан Керобян, в течение 6-7 нерабочих дней на новогодних праздниках люди занимаются чревоугодием. "Это не по- христиански", - заявил он. Помимо этого, по его словам, длинные праздники негативно виляют на темпы экономического роста страны, а лишние четыре дня работы позволят создать дополнительный объем товаров и услуг.

По мнению инициатора поправок, "число оплачиваемых нерабочих дней для граждан Армении превышает число оплачиваемых нерабочих дней во многих развитых и тем более развивающихся странах", что негативно влияет на экономику республики. Экономические власти страны посчитали - дополнительные 5 рабочих дней обеспечат для ВВП Армении прирост на все 88,6 млрд драмов или на 1,5% ВВП, совокупный валовый выпуск увеличится на 123 млрд драмов, валовый выпуск торговли на - 47,5 млрд драмов, промышленности на - 35,4 млрд драмов, услуг на - 33,9 млрд драмов,выпуск сельхозсектора и строительства - на 3,5 млрд драмов у 2,9 млрд драмов соответственно.

Идею поддержала правящая фракция "Гражданский договор", считая ее объективной необходимостью, а парламентская оппозиция, напротив, выступила против данной законодательной инициативы. По мнению оппозиционных фракций, инициатор так не смог обосновать необходимость сокращения нерабочих дней в период празднования Нового Года и Рождества. Депутаты от фракции "Армения" предложили сделать нерабочими также 2-ое и 7-ое сентября.

НС РА одобрило также проект "О ратификации соглашения "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий". Соглашение подписано 28 сентября 2018 года в Душанбе. Документ уже ратифицировали Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Цель соглашения - создать правовую основу для сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Напомним, что 22 года назад - 27 октября 1999 года группа террористов по главе с Наири Унаняном ворвалась в зал заседаний Национального Собрания и в упор расстреляла находившихся там руководителей и членов парламента и правительства республики.