Среда, 27 Октября 2021 10:07

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян совершил исторический визит в Саудовскую Аравию, с которой у РА нет дипотношений.

Так, в заявлении пресс-службы главы государства отмечается, что 26 октября станет особой страницей в армяно-арабских отношениях, в частности, в отношениях Республики Армения с Саудовской Аравией.

"Армен Саркисян совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию. Это беспрецедентное событие однозначно является поворотным в международных отношениях Армении.

Со времени обретения Арменией независимости в условиях отсутствия дипломатических отношений между РА и Саудовской Аравией, когда ни один чиновник из Армении никогда не посещал эту страну, Президент Армении сделал исторический шаг: впервые совершив визит в это арабское государство, имеющее исключительную роль и значение в исламском мире", - говорится в сообщении.

Также констатируется, что в аэропорту Саудовской Аравии Президента Армении Армена Саркисяна встречали на высшем государственном уровне, в лице Госминистра по иностранным делам Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра (Adel al-Jubeir), а согласно официальному протоколу, в аэропорту был поднят государственный флаг Республики Армения.

Официальных дипломатических отношений между Арменией и Саудовской Аравией не существует, поскольку Саудовская Аравия отказывается осуществлять дипломатические отношения с Арменией. Это обусловлено нагорно-карабахским конфликтом. В этом вопросе Саудовская Аравия поддерживает сторону Азербайджана.

Однако в отношениях между двумя странами с 2010-х годов наблюдается значительное потепление, возможно, из-за общего противодействия усилению турецкого влияния. Оттепель в отношения началась после прихода к власти наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана и роста враждебности между Саудовской Аравией и Турцией, которая имеет плохие отношения с Арменией.