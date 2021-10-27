Среда, 27 Октября 2021 08:06

АрмИнфо.Отношения между Арменией и Казахстаном динамично развиваются, однако вместе с тем есть и нереализованный потенциал, который необходимо использовать. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян в ходе встречи с делегацией Посольства Казахстана в РА, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом Болотом Иманбаевым.

<То обстоятельство что Армения и Казахстан являются странами- членами ЕАЭС, увеличивает возможности развития имеющегося сотрудничества, которыми нужно воспользоваться>, - подчеркнул он.

В свою очередь Посол добавил, что армянский и казахский народы имеют тесные исторические и культурные связи, а их дружба - глубокие корни, которые из года в год укрепляются благодаря развитию сотрудничества.

В ходе встречи стороны придали важность стимулированию экономического сотрудничества между странами, увеличению объемов экспорта, товарооборота и др.

По завершению Посол Иманбаев пригласил министра на концерт , посвященный 30-летию Независимости Армении и Казахстана, который состоится 23 ноября.

Отметим, что по данным Статкомитета, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном за 8 месяцев текущего года вырос на 48,6% , составив $9.8 млн. При этом экспорт увеличился на 86,4% до $6.7 млн., при росте импорта на 3,9%, до $3.1млн.