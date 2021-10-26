Вторник, 26 Октября 2021 18:32

АрмИнфо.В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча членов Постоянного совета ОДКБ с полномочными представителями парламентов государств - членов Организации при Парламентской Ассамблее ОДКБ. Как сообщает пресс-служба ОДКБ, в мероприятии приняли участие также Генеральный секретарь структуры Станислав Зась и его заместитель Самат Ордабаев.

В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования взаимодействия Парламентской Ассамблеи ОДКБ с другими Органами Организации. Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что в Организации придают большое значение участию Секретариата в мероприятиях, проводимых по линии ПА ОДКБ, а руководство Секретариата регулярно участвует в заседаниях ее Совета.

Станислав Зась сказал: "Парламентское измерение является одной из основ, на которое опирается фундамент нашей Организации, и поэтому Секретариат ОДКБ придает важное значение взаимодействию с Парламентской Ассамблеей ОДКБ как одному из инструментов укрепления и повышения эффективности деятельности Организации. Наша сегодняшняя встреча тем более своевременна, поскольку развитие парламентского измерения является одним из приоритетов Председательства Республики Армения в Организации Договора о коллективной безопасности в 2021-2022 годах".

В свою очередь, председатель Постоянного совета ОДКБ, полпред РА при Организации Виктор Биягов заявил, что ПА ОДКБ играет важную роль в деле принятий модельных законодательных актов и рекомендаций, которые способствуют сближению законодательств государств - членов военного альянса и приводят его в соответствие с положениями международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ.

"В контексте парламентского измерения важным является сближение и гармонизация национального законодательства государств-членов ОДКБ в сфере обеспечения национальной безопасности с учетом новых вызовов и угроз. Также считаем актуальным развитие парламентской дипломатии ОДКБ для выстраивания диалога на площадках международных парламентских организаций и форумов", - отметил Председатель Постоянного совета ОДКБ.

В ходе встречи была высказана необходимость развития и эффективного использования инструмента публичной дипломатии для формирования позитивного имиджа Организации.

Также обсуждались вопросы реализации Плана мероприятий, посвященных 30- летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации Договора о коллективной безопасности и подготовки юбилейной сессии Парламентской Ассамблеи.