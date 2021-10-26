Вторник, 26 Октября 2021 16:35

АрмИнфо.Центральное Бюро АРФ "Дашнакцутюн" прокомментировало антиармянские заявления некоторых зарубежных деятелей.

Так, в поступившем в АрмИнфо заявлении Бюро АРФД, отмечается, что результаты азербайджано-турецкой агрессии против Республики Арцах повлияли не только на поведение военно-политического руководства Турции и Азербайджана, но и некоторых зарубежных кругов, которые, искажая и фальсифицируя суть арцахского вопроса, делают односторонние заявления.

"Эти заявления практически полностью повторяют позиции азербайджанского государства. Прискорбно, что на защиту стороны, известной военными преступлениями и агрессией в отношении самоопределяющегося народа впряглись также государственные и религиозные деятели, занимающие или занимавщие важные должности в государствах- членах Минской группы ОБСЕ.

В частности, мы строго осуждаем сомнительные заявления главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Иллариона и бывшего американского сопредседателя Минской группы Мэтью Брайза. Последний давно находится в распоряжении азербайджано-турецких кругов в силу своей повседневной деятельности и личных интересов", - отметили в АРФД.

В заявлении добавляется, что антиармянские заявления Брайзы на фоне вышесказанного не было столь неожиданным, как заявление высокопоставленного священнослужителя Русской православной церкви о временном характере нахождения под армянским контролем небольшой части Арцаха. В Бюро напомнили, что отношения между Армянской апостольской Церковью и Российской православной Церковью измеряются веками, и временами возникающие неприятные инциденты, удавалось исправлять благодаря усилиям духовных лидеров двух Церквей.

"Армянский народ вправе ожидать хотя бы беспристрастной позиции от отцов сестринской церкви. Мы полны надежды, что заявление митрополита Илариона не имеет ничего общего с официальной позицией РПЦ.

Очевидно, что азербайджанская сторона на фоне усиливающегося международного давления и неизбежности неминуемого наказания, начала создавать иллюзию международной легитимности своих действий, пытаясь включить в это дело как можно больше звучных имен. Мы ожидаем, что различные международные партнеры и руководители институтов в пределах своей компетенции предотвратят вовлечение людей занимающих значимые посты в деятельность азербайджанской пропагандистской машины", - подчеркнули в АРФД.

В Бюро также убеждены, что иностранные партнеры не должны обусловливать свою политику в отношении армянского народа временными трудностями, через которые проходит страны или поведением властей Армении.

"За свою историю наш народ многократно доказывал свою способность преодолевать самые сложные трудности. Комитеты и офисы АРФ "Ай Дата" по всему миру продолжают следить за развитием событий, заявлениями государственных структур и отдельных лиц", - отмечается в заявлении.