Вторник, 26 Октября 2021 16:32

АрмИнфо. Территориальные претензии Азербайджана к Рecпублике Арцах не имеют ни исторической, ни правовой основы. Такого мнения придерживается политолог Степан Асан-Джалалян.

Так, эксперт, реагируя на заявление президента РФ Владимира Путина в ходе дискуссий в клубе "Валдай" 21 октября, где последний касаясь урегулирования азербайджано- карабахского конфликта, отметил, что в Генштабе Росси находятся карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советской период и на основе которых должна быть определена граница между Арменией и Азербайджаном, подчеркнул, что карты советского периода не могут быть основой для этого процесса.

Политолог подчеркнул, что советские карты не могут лечь в основу определения границы аш по 4 причинам:

Во-первых, государство под названием Азербайджан было создано 28 мая 1918г. властями Османской Турции в результате вторжения турецкой армии в Закавказье. В качестве названия вновь созданного государства было выбрано название Азербайджан: имя провинции, расположенной на северо-востоке соседнего Ирана.

Во-вторых, Азербайджанская Демократичecкaя Республика, провозглашенная 28 мая 1918г. и существовавшая до 28 апреля 1920г.

была международно непризнанной и 1 декабря 1920г. Лига Наций официально в письменном виде отклонила запрос Азербайджана на членство в Лиге Наций, сославшись на то, что раньше он никогда не был государством и присвоил себе название соседней персидской провинции, сделав его названием своего государства, а также невозможно определить точные границы Азербайджана из-за пограничных споров с соседними странами.

В-третьих, Согласно декларации "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики", принятой 30 августа 1991г. и конституционному акту Азербайджанской Республики "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики", принятом 18 октября 1991г., Азербайджан отказался от правопреемства Советского Азербайджана, восстановив государственность под названием Азербайджанская Демократическая Республика, существовавшая с 28 мая 1918г. до 28 апреля 1920г. и международно не признанная, частью которой Арцах никогда и не был.

И в-четвертых, кaк декларацией, так и конституционным актом, отказавшимся от правопреемства Советского Азербайджана и провозгласивший себя правопреемницей существующей в 1918-1920гг. международно непризнанной Азербайджанской Демократической Республики, Азербайджанская Республика, по сути, признала недействительными все законодательные акты, принятые в советский период относительно Азербайджана.

"Фактически, приняв вышеупомянутые документы, Азербайджанская Республика аннулировала решение Кавказского бюро коммунистической партии Советской России от 5 июля 1921г. о присоединении Арцаха к Советскому Азербайджану, а на самом деле, не обсуждавшееся на заседании и не поставленное на голосование, но "принятое" незаконное решение о его аннексии", - подчеркнул Степан Асан-Джалалян.

Вместе с тем, касаясь советского периода, политолог напомнил, что 30 ноября 1920г. решением Революционного комитета Азербайджанской Советской Социалистической Республики Нагорный Карабах был объявлен частью Советской Социалистической Республики Армении.

"12 июня 1921г. указом, принятым председателем совета народных комиссаров Советской Армении, Александром Мясникяном, Нагорный Карабах, советизированный 26 мая 1920г., был объявлен неотъемлемой частью Советской Армении. Более того, решением революционного комитета Азербайджанской Советской Социалистической Республики от 30 ноября 1920 г. признанный частью Социалистической Республики Советской Армении, и согласно декрету, принятом Советом народных комиссаров Советской Армении от 12 июня 1921г., Арцах, являющийся неотъемлемой частью Советской Армении, незаконным решением от 5 июля 1921г. кавказского бюро коммунистической партии Советской России, не имеющим право решать территориальные вопросы, не обсужденным и не поставленным на голосование, то есть, по сути, не принятым, незаконным решением, был аннексирован к Советскому Азербайджану не учитывая волю народа Арцаха", - заметил эксперт.

Кроме того, по словам Степана Асан-Джалаляна, власть Советского Азербайджана, нарушая не обсужденное и не поставленное на голосование, незаконное решение кавказского бюро от 5 июля 1921г., образовало автономную область только на части территории Нагорного Карабаха, при этом намеренно оставив за пределами Нагорно- Карабахской автономной области географически и исторически считающиеся территориями Нагорного Карабаха Шаумянский район, Карвачарский район, Кашатагский район, Ковсаканский район, Акнинский район, Кашуникский район, Джраканскии район, Варандийский район.

Он также обратив внимание на то, что власть Советского Азербайджана, не учитывая мнение народа Арцаха, декретом от 7 июля 1923г., к территории Советского Азербайджана незаконно аннексировала большие территории северных, южных, восточных и западных частей Арцаха.

"Грубо нарушая принципы мирного урегулирования споров и неприменение Силы или угрозы силой, принятые заключительным актом 1

августа 1975г. на Хельсинкском совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, 27 сентября 2020г. в результате развязывания третий агрессивной войны, при поддержке Турции и, используя наемных террористов против Республики Арцах, Азербайджан оккупировал около 75% конституционно закрепленной территории Республики Арцах. В результате трех агрессивных войн, развязанных против Республики Арцах, Азербайджан оккупировал примерно 84% конституционно закрепленной территории Республики Арцах", - подчеркнул эксперт.

В тоже время политолог обратил внимание на то, что ООН ни в каком формате не обсуждал вопросы признания границ Азербайджанской республики или ее территориальной целостности.

Он напомнил, что согласно уставу ООН, правил процедур Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, в отличие от уже несуществующей Лиги Наций, ООН, не имеет полномочий признавать границы или территориальную целостность государства. "Изучение всех документов, принятых ООН по вступлению Азербайджана в Организацию, позволяет утверждать, что ООН ни в каком формате не обсуждал вопросы признания границ Азербайджанской Республики или ее территориальной целостности.

14 января 1992г. президент Азербайджана, официально в письменном виде обратившийся к Генеральному секретарю ООН с просьбой о вступлении Азербайджана в Организацию, информировал ООН о восстановлении независимости потерянной в апреле 1920г., тем самым сообщил мировому сообществу о том, что Азербайджан восстановит международно непризнанную государственность, в составе которого Арцах никогда не находился в каком- либо статусе.

Основываясь на заявление президента Азербайджана от 14 Января 1992г. адресованное Генсеку для членства в ООН и на резолюцию Генеральной Ассамблеи от 2 марта 1992г. о приеме Азербайджана в члены ООН, можно утверждать, что Организация Объединенных Наций приняла Азербайджан в члены без Республики Арцах.

Исходя из вышесказанного, еще раз подчеркну, что территориальные претензии Азербайджана к Республике Арцах не имеют ни исторической, ни правовой основы. Арцах никогда не был и никогда не будет частью Азербайджана", - подытожил Степан Асан-Джалалян.