Вторник, 26 Октября 2021 16:31

АрмИнфо.Правительство Армении в лице Полиции РА предлагает сократить срок рассмотрения заявлений о получении гражданства Армении, установив 90 рабочих дней вместо нынешних 6 месяцев. Об этом 26 октября в парламенте заявил заместитель начальника Полиции РА Ара Фиданян в первом чтении представляя законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О гражданстве Республики Армения".

Как пояснил Фиданян, документом, в частности, для граждан бывшего Советского Союза армянской национальности, постоянно проживающих на территории Армении, срок представления заявлений на получение гражданства РА будет продлен до 31 декабря 2023 года. Законодателем уточняются органы, ответственные за процесс признания.

Кроме того, совершеннолетним детям граждан Армении предоставляется право на получение гражданства без постоянного проживания в стране в течение трех лет и соответствующего владения армянским языком. Предусматривается также возможность получения паспорта во всех дипломатических представительствах Армении и консульских службах.

Законопроектом, как указал Фиданян, также упорядочиваются положения, связанные с прекращением гражданства детей и совершеннолетних граждан, порядок возбуждения дела о приостановке гражданства при представлении фальшивых документов.

Как отметил замначальника правоохранительного органа, при положительном решении вопроса о предоставлении гражданства Полиция сразу обращается с соответствующим обращением к президенту РА, а в межведомственную комиссию по вопросам гражданства - исключительно при принятии отрицательного решения. Указ президента о прекращении гражданства РА вступает в силу с момента подачи соответствующего документа, подтверждающего факт приобретения лицом гражданства другого государства, в Паспортную службу Полиции РА. Меняются также сроки рассмотрения заявлений на получение гражданства - вместо действующих 6 месяцев установив срок в 90 рабочих дней.