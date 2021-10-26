Вторник, 26 Октября 2021 16:29

АрмИнфо. Движение транспорта на участке Квешети-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда- Ларс в направлении грузино-российской границы будет ограничено с 01:00 до 04:00 27 октября. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Дорогу перекроют ночью на четыре часа, чтобы смонтировать конвейер для бурения, необходимый при строительстве 9-километрового тоннеля. В Грузии строят новую объездную дорогу на самом сложном участке военно- грузинской дороги Квешети-Коби.

В зимний период на этом участке, проходящем через Крестовый перевал, часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Новая дорога протяженностью около 23 км пройдет через ущелье Хада и будет включать шесть мостов и пять тоннелей, в том числе и девятикилометровый тоннель под Крестовым перевалом. Это будет одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Новая дорога позволит грузинским и транзитным перевозчикам свободно проезжать через Грузию в сторону России в любое время года, передает Грузия- онлайн.

Отметим, что военно-грузинская дорога - единственный сухопутный путь поддерживающий связь Армении с Россией. Именно через него осуществляются основные грузоперевозки из Армении в РФ.