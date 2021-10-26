Напомним, что член партии "Гражданский договор" Зароян 27 июня 2018 года Зароян был назначен вице-губернатором Гегаркуника, но по истечении 4 месяцев - 16 октября был освобожден от должности. Согласно муссируемым в СМИ слухам, Зароян был уволен Пашиняном за предъявление подложного документа об образовании. Сообщалось таже, что уголовное дело было прекращено в связи с применением акта амнистии. После этого Ваан Зароян поборолся за кресло мэра Вардениса, но безуспешно. На внеочередных выборах в парламент Зароян был включен в список парти власти.

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