Вторник, 26 Октября 2021 13:05

АрмИнфо.В трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года четко и без двойного смысла закреплено положение об разблокировки региональных инфраструктур. Об этом в интервью изданию "CONFLITS" заявила посол Армении во Франции Асмик Толмаджян.

При этом она добавила, что в рамках этих договоренностей армянская сторона также гарантирует беспрепятственное передвижение граждан, грузов и транспортных средств между Азербайджаном и Нахиджеваном.

"Ни в упомянутом документе, ни в каком-либо другом документе никогда не шло речи и не могло идти о предоставлении какого-либо коридора через территорию Армении. Поэтому Армения решительно отвергает выдвигаемую Азербайджаном ложную повестку так называемого "Зангезурского коридора", а также предоставление коридора через свою территорию за счет собственного суверенитета.

И для нас не удивительно, что деструктивные шаги Азербайджана, в частности объявления об изменении границ суверенной территории Армении, вызывают глубокую озабоченность региональных держав, в том числе соседнего Ирана", - отметила посол Армении.

Дипломат обратила внимание на важную роль Ирана в снижении напряженности в регионе и установлении стабильности. По ее словам, последним свидетельством этому стала четкая позиция Ирана в отношении нерушимости границ Республики Армения.

"Убеждены, что расширение вовлеченности Ирана будет иметь только положительное влияние с точки зрения продвижения мирной повестки в регионе и создания безопасной среды", - считает Толмаджян.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что 12 мая текущего года, ВС Азербайджана в очередной раз проигнорировав основополагающие международные нормы, вторглись на несколько километров вглубь суверенной территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Она напомнила, что эти действия Азербайджана удостоились жесткой оценки международного сообщества.

"По ситуации высказался и президент Франции, который осудил данный акт и призвал азербайджанские войска покинуть суверенную территорию Армении. Однако, вынуждены констатировать, что азербайджанские войска все еще находятся в некоторых приграничных районах суверенной территории Армении, что недопустимо. Армения заняла конструктивную позицию по этому вопросу, пытаясь найти мирное решение проблемы путем переговоров при посредничестве своего ключевого стратегического союзника - России", - сказала армянский дипломат, выразив надежду, что Азербайджан "займет конструктивную позицию на текущих переговорах", и во избежание военной конфронтации, выведет свои войска с суверенной территории Армении, вернувшись на позиции по состоянию на 11 мая этого года, что значительно снизит существующую напряженность, создав благоприятные условия для начала процесса по делимитации и демаркации. Отвечая на вопрос о вероятности новых боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, Толмаджян заявила, что не хотела бы давать каких-либо прогнозов. Однако, она обратила внимание на то, что ситуация в регионе остается очень напряженной, даже взрывоопасной. "В нынешней ситуации, когда руководство Азербайджана даже после прошлогодней кровавой войны отвергает мирную повестку дня, не отказываясь от своей воинственной и экспансионистской политики, порождая ненависть к армянам в собственном обществе, трудно говорить о быстрой стабилизации ситуации в регионе. Армения, в свою очередь, предпринимает все необходимые шаги для продвижения мирной повестки дня в регионе", - сказала посол, еще раз обратив внимание на армяноненавистническую политику, проводимую руководством Азербайджана внутри страны и на которой уже выросло целое поколение. Она напомнила, что как Армения, так и международные правозащитные структуры годами бьют тревогу по этому вопросу. "Сегодня проявления ненависти очевидны как практически во всех выступлениях азербайджанского лидера, так и в действиях властей Азербайджана. Достаточно упомянуть задокументированные случаи незаконного содержания армянских военнопленных в Баку в течение почти года, других задержанных или убийства армянских военнопленных и мирных жителей во время войны. Я думаю, вы согласитесь с тем, что один из наиболее важных способов достижения мира в регионе и избежание новых войн - это решительный отказ от ненависти и языка ненависти, соблюдение мирной повестки, чего пока мы не видим со стороны наших соседей", - подытожила посол.