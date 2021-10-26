Вторник, 26 Октября 2021 11:40

АрмИнфо.В Армении обновлен суточный рекорд летальных исходов от коронавируса. Так, согласно данным Министерства здравоохранения, за вчерашний день от коронавируса в стране скончалось 57 человек. В общей сложности болезнь забрала 6 112 жизней (2% от числа заболевших). При этом количество смертей у пациентов с коронавирусом, вызванных другими заболеваниями, достигло 1263 (0,4%).

Согласно источнику, за прошедшие сутки в стране провели 11 982 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 517 человек (12,6%), выздоровело - 1050.

В общей сложности количество проведенных тестов в Армении превысило 2 млн., составив 2 018 614, из коих было выявлено 298 069 случаев заражения (14,7%), количество выздоровевших составило 263 002 (88,2%). Фактическое лечение на данный момент получает 27 692 пациента.