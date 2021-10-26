Вторник, 26 Октября 2021 11:36

АрмИнфо.Ситуация на линии соприкосновения Армении и Азербайджана и вопросы демаркации будут обсуждены на закрытом заседании Национального собрания Армении. Соответствующая инициатива оппозиционных фракций была одобрена парламентом 26 октября на пленарном заседании.

Вице-спикер НС Рубен Рубинян сообщил, что почти 1/5 часть от общего числа депутатов парламента предложила провести срочное обсуждение на тему "Ситуация на линии соприкосновения Армении и Азербайджана и вопросы демаркации" на закрытом заседании. Решение поддержали 63 депутата, воздержались - 17.

Содокладчиками, как указал Рубинян, выступят первый заместитель начальника Генштаба ВС РА Камо Кочунц и командующий пограничными войсками СНБ РА Арман Маралчян.