Напомним, что экс-мэр Сисиана Саркисян обвинялся по признакам части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и части 1 статьи 314 Уголовного кодекса Армении статьи (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений или записей, подделка, подчистка или внесение иных числовых записей или изменений, а также составление или выдача ложных документов в корыстных целях, или из иных личных побуждений, или исходя из групповых интересов). Артур Саркисян был арестован 17 июля и был освобожден под залог в 20 млн драмов в середине октября.

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