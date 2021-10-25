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АрмИнфо.В Иране создается власть параллельная с властью бакинского диктатора, но которая с идеологической точки зрения еще более мощная, и которая распространится именно на Азербайджан. Такого мнение придерживается заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ) Вардан Восканян.
Так, Восканян сообщил, что в Твиттер начала работать страница Верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи на азербайджанском языке.
"По сути, это означает, что он будет теперь действовать как духовный лидер шиитов Азербайджана, передавая им свои послания на понятном им языке.
Фактически, в Иране, параллельно с властью бакинского диктатора, создается еще одна власть, еще более мощная по идеологическому влиянию, и которая распространится именно на Азербайджан", - отметил востоковед.
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|Кипрские армяне встретили спикера парламента Армении акцией протеста
|Алиев и Эрдоган планируют встретиться в Стамбуле
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 677 032 человека
|В Армении от коронавируса скончалось в общей сложности свыше 6 тыс. человек
|Омбудсмен Армении рассказал послу Франции о действиях ВС Азербайджана, нарушающих права граждан РА
|Амир Абдоллахиян: Отношения между Тегераном и Баку развиваются в тени взаимного уважения
|Оппозиция анонсировала возобновление антиправительственных акций протеста в годовщину подписания печально известного трехстороннего заявления
|Анаит Аванесян: В организациях Минздрава Армении вакцинировалось 88% сотрудников
|Армения и Литва намерены обменяться опытом в вопросах транспортной безопасности
|За сутки в Армении подтвердилось 1 962 случая заражения коронавирусом
|Третий <Саммит мыслей> в Дилижане стартовал с минуты молчания в память о жертвах 44-дневной агрессии против Арцаха и пандемии коронавируса
|Состоялись переговоры с представителем продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
|Конфронтация между офисом Омбудсмена Армении и Минобороны набирает новый оборот
|В Армению поставлена очередная партия вакцины <Спайквакс>
|Секретарь Совбеза Армении и посол Норвегии обсудили вопросы региональной безопасности
|Тенденции по ограничению деятельности СМИ в Армении приобретают все более ярко выраженные очертания
|Меморандум о взаимопонимании подписан между образовательными ведомствами Армении и Грузии
|Глава МИД Армении подчеркнул необходимость более активного участия ЮНИСЕФ в обеспечении безопасности детей, пострадавших от конфликтов
|Председатель парламента Армении провел переговоры с Генсеком СЕ, главой ПА ОБСЕ и вице-спикером Сената Франции
|Турция попала в "серый список" за проблемы с отмыванием денег и финансированием терроризма
|Число активных случаев коронавируса в Армении перешагнуло отметку в 25 тысяч
|Раиси: Иран не позволит сионистам нарушить его отношения с соседями
|Путин: Карты, показывающие как проходила граница между Арменией и Азербайджаном в советский период находятся в Генштабе РФ
|Омбудсмен Армении жестко отреагировал на обвинения Минобороны и выложил новые доказательства незаконных действий ВС Азербайджана в Гегаркунике
|Ректор Туркменской национальной консерватории направил Ереванской государственной консерватории поздравительное послание
|Глава МИД Армении с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии обсудили региональную безопасность
|Участие Турции в 44-дневной войне снизило доверие к НАТО: Глава МО Армении
|В Степанакерте опровергают: Вопрос о расформировании Армии обороны не стоит в повестке дня правительства Арцаха
|Глава МИД Армении и спецпредставитель генсека НАТО обсудили ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха
|Замглавы Специальной следственной службы назначен и.о. замначальника Антикоррупционного комитета
|Москва обвинила Запад в распространении дезинформации вокруг инициативы <3+3>
|Захарова: Намерены и впредь оказывать все необходимое содействие для нормализации отношений между Ереваном и Баку по всем трекам
|Вопросы дальнейшего сотрудничества между НАТО и Арменией обсудили Пашинян и Хавьер Коломина Пирис
|В Дилижане 23-24 октября в третий раз пройдет престижный международный <Саммит мыслей>
|Блок <Армения>: Ни в одной из стран-членов СЕ не было ситуации, когда оппозиционные депутаты без преодоления депутатской неприкосновенности оказались бы в неволе
|Глава МОНКС об открытии русских школ в Армении: В нашей повестке нет подобного вопроса
|25 декабря начнется зимний призыв в Вооруженные Силы Армении
|В Иране начались учения ВВС Ирана "Фадаян-е Харим-е Велаят 10"
|За сутки в Армении подтвердилось 2603 случая заражения коронавирусом
|Армения и Доминика идут на упрощение визового режима
|Симонян: Армения заинтересована в тесном межпарламентском взаимодействии с Грецией на двусторонних и многосторонних площадках
|У руководителя Инспекционного органа по охране природы и недрам Армении новый заместитель
|Пашинян сменил замминистра экономики Армении
|Иранские водители, задержанные азербайджанскими силовиками на дороге Горис-Капан, возвращены на родину
|Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана договорились в ближайшее время провести вторую часть 8-го заседания рабочей группы
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