Понедельник, 25 Октября 2021 19:13

АрмИнфо.В Иране создается власть параллельная с властью бакинского диктатора, но которая с идеологической точки зрения еще более мощная, и которая распространится именно на Азербайджан. Такого мнение придерживается заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ) Вардан Восканян.

Так, Восканян сообщил, что в Твиттер начала работать страница Верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи на азербайджанском языке.

"По сути, это означает, что он будет теперь действовать как духовный лидер шиитов Азербайджана, передавая им свои послания на понятном им языке.

Фактически, в Иране, параллельно с властью бакинского диктатора, создается еще одна власть, еще более мощная по идеологическому влиянию, и которая распространится именно на Азербайджан", - отметил востоковед.