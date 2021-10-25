Понедельник, 25 Октября 2021 16:56

АрмИнфо. Оппозиционные парламентские фракции рассказали о двух инструментах, с помощью которых они намереваются противодействовать действующей власти.

Так, на встрече с журналистами 25 октября секретарь парламентской фракции блока "Армения" Арцвик Минасян напомнил, что оппозиция всегда заявляла, что будет использовать как парламентские, так и внепарламентские инструментарии в своей борьбе.

"Сегодня, мы собрались здесь, чтобы представить те два инструмента, которые фракции "Честь имею" и "Армения" намерены задействовать. Один из этих инструментариев - создание комиссии по расследованию в парламенте, которая изучит обоснованность передачи средств Всеармянского фонда "Айастан" правительству Армении. Речь идет о средствах, которые были собраны сразу после 27 сентября 2020 года для поддержки нашего государства во время войны. Второй инструмент, который будет задействован - это обсуждение в соответствии с Конституцией срочного вопроса, представляющего общественный интерес и касающегося ситуации на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном, и проблем связанных с демаркацией. В наши дни, когда этот вопрос становится еще более важным перед лицом чрезмерных информационных потоков, мы намерены не только провести одно из самых эффективных обсуждений, но и, наконец, предложить проект заявления, адресованный не только международному сообществу, нашим гражданам, но и исполнительной власти с точки зрения выполнениями ими конституционных обязательств", - заявил Минасян.

В свою очередь депутат от блока "Армения" Арам Вардеванян, в свою очередь, напомнил, что, согласно принятой и ратифицированной всеми странами (включая Армению и Азербайджан) конвенции, подписанная под угрозой применения силы бумага считается недействительной. "Это один из простейших принципов международного сообщества. Невозвращение Азербайджаном армянских военнопленных - тот же язык угроз", - заметил он.

Депутат также выразил убеждение, что Россия не может пойти на заговор против Армении. "Каждая страна суверенна и отвечает за свои действия. Когда власти Армении не отвечают на угрозы Азербайджана, то что можно требовать от России? Власти Армении должны обозначить "красные линии". Власти делают все, чтобы избавиться от суверенитета, которого они так боятся", - подчеркнул Вардеванян.

В свою очередь депутат от блока "Честь имею" Тигран Абрамян обратил внимание на то, что завтра в интервале от 14:30 до 16:00 в парламенте Армении состоится срочное обсуждение на тему границ и делимитации, инициированное фракциями "Армения" и "Честь имею". Он констатировал, что ситуация вокруг Армении и Арцаха более чем беспокоящая и прежде чем прибегнуть к этому методу, оппозиция пытались обсудить все вопросы с участием представителей силовых структур (Минобороны, Генштаб, СНБ, Генпрокуратура).

"Однако власти сделали все, чтобы организовать побег от реальности, не участвовать в этих обсуждениях и не отвечать на вопросы, которые беспокоят общество. Очевидно, властям есть что скрывать, они хотят замаскировать процессы на границе, не хотят, чтобы оппозиционные депутаты зафиксировали то, о чем говорится на разных площадках", - сказал Абраамян, добавив, что очевидность этого факта в нем утвердилась после того, как МО Армении не позволило ему посетить участок границы Сотк-Хознавар.

Оппозиционер считает, что сегодня важно понять, какие меры власти приняли по восстановлению системы безопасности в Армении и Арцахе, насколько страна готова противостоять потенциальным угрозам и вызовам.

При этом он обратил внимание на то, что прекрасно осведомлен какой объем работы можно было осуществить на передовой за прошедший период, однако даже спустя 7 месяцев после войны у армянской стороны были незащищенные участки границ, что привело к вторжению вражеских сил на суверенные территории РА.

"Что касается делимитации, то, к моему удивлению, власти Армении заявили, что готовы к ней, сославшись на советские карты. Проблема не в том, что делимитация не нужна и оппозиция против мирного процесса. Вопросы здесь вызывает спешка властей. Непонятно, на карты какого периода делается ссылка. Во время советской власти произошло множество изменений, которые не соответствовали Конституциям Армении, Азербайджана и СССР. Мы изучали карты с 1920-х годов до периода развала СССР, и в них есть достаточно много особенностей. Мы думаем, что поспешность ни к чему хорошему не приведет. Вопросы вокруг Армении и Арцах должны решаться в едином пакете, хотя, как мы понимаем, делимитация может осуществляться отдельно. Если есть документ, то непонятно, какие задачи он решит. Необходим исключить процесс, который заблокировал бы возможности решить вопрос утончения статуса Арцаха на основе принципа права народов на самоопределение. Нужно понять, на какие принципы власти опираются, какие цели преследуют. Необходимо все обнародовать, во избежание ситуации, которая была 9 ноября 2020 года. Мы передадим огласке те беспокоящие нас факты, которые власти не учитывают. В противном случае мы рискуем вступить в процесс, который в ближайшие десятки лет создаст опасную ситуацию для Армении вне зависимости от того, какая сила будет у власти. Нынешние власти сужают возможности в будущем найти более благоприятные для армянской стороны решения", - заверил Абраамян.

Он также прокомментировал сегодняшнее заявление премьер-министр РА Никола Пашиняна о том, что у Армении нет намерений захватывать территории соседних государств. По мнению Абраамяна, таким образом, Пашинян хочет показать, что в Армении нет реваншистских настроений, от которых в последний период не раз предостерегал Азербайджан