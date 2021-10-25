Понедельник, 25 Октября 2021 14:44

АрмИнфо.Армения изучает возможность присоединения к Европейской миграционной сети в качестве наблюдателя.

Так, согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, сотрудники Миграционной службы Армении во главе с руководителем службы Арменом Казаряном провели встречу с делегацией Европейской миграционной сети для обсуждения возможности присоединения Республики Армения к сети в качестве наблюдателя.

Целью Европейской миграционной сети, созданной Советом Организации в 2008 году, является удовлетворение информационных потребностей властей государств-участников и институтов миграции и учреждений предоставляющих убежища путем предоставления беспристрастной, надежной, актуальной и сопоставимой информации для поддержки разработчиков политики Евросоюза. Сеть разработана как надежный источник информации для широкой публики.

Также отмечается, что Европейская миграционная сеть, при необходимости, устанавливает эффективные связи сотрудничества между странами-членами ЕС и другими странами Европейской политики соседства.

Армен Казарян в ходе встречи выразил готовность поделиться опытом Армении в сфере миграции, а также получить информацию о деятельности, структуре и опыте Сети.

Представитель Европейской миграционной сети Адольфо Соммарибас, в свою очередь, выразил готовность наладить прямое, прозрачное сотрудничество путем обмена опытом для создания стабильных рабочих отношений.

Также отмечается, что в 2021 году Грузия и Молдова присоединились к Сети в качестве наблюдателей.