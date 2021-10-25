Понедельник, 25 Октября 2021 14:01

АрмИнфо. Согласно трехстороннему заявлению между Россией, Арменией и Азербайджанской о прекращении огня, транзитная дорога (участок дороги Горис-Капан - ред.) должна была иметь свой прежний статус до строительства новой объездной дороги.

Об этом заявил посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури в интервью информационному агентству Тасним, касаясь отношений Иран-Армения, а также о событиях на Кавказе и на транзитной дороге "Север-Юг".

Так, по мнению дипломата, отношения между Ираном и Арменией были хорошими и на самом высоком уровне с момента обретения РА независимости. "Тем не менее, параллельно с хорошими политическими отношениями между двумя странами, мы не достигли желаемых результатов в экономическом измерении, как того ожидалось с учетом имеющегося потенциала".

При этом он констатировал, что после прихода к власти Никола Пашиняна в 2018 году, был анонсирован новый внешнеполитический курс . "Три года назад, когда произошла революция Пашиняна, открылись новые перспективы, и взгляд нового правительства РА в основном был направлен на развитие Армении. Но дело дошло до войны, и реализация запланированных планов в направлении развития было затруднено. Этот процесс развития продолжился с переизбранием Пашиняна на выборах", - отметил он, добавив, что в период нахождения у власти Пашиняна армяно-иранские отношения развивались по всем направлениям.

Вместе с тем Бадахшан Зохори указал на низкий объем торговли между двумя странами, при этом добавив, что проведение иранских выставок в Армении способствует стимуляции двустороннего товарооборота.

Касаясь вопроса строительства транзитной дороги с юга на север дипломат, в частности, сказал: "У нас есть маршрут из Индийского океана в порт Чабахар и Персидский залив, а затем железнодорожный маршрут Джульфа-Армения-Грузия и к Черному морю, который является безопасным. Это очень подходящий маршрут для торгового обмена, и страны, расположенные вдоль этого маршрута, могут эффективно использовать его преимущества".

В тоже время посол Ирана заверил, что сейчас быстрыми темпами идет строительство альтернативной транзитной дороги (в обход 21 км участка дороги Горис -Капан в Сюникской области РА - ред.).

Он также не исключил участия Ирана в строительстве объездной дороги протяженностью в 60 км через город Сисиан Сюникской области РА. По словам посла, эта дорога станет кротчайшим путем, и правительство Армении серьезно стремится построить ее. Бадахшан Зохури также добавил, что переговоры по вопросу участия Ирана в строительстве этого участка еще продолжаются.

Дипломат также коснулся тех препятствий, которые ВС Азербайджана создали на транзитной дороге Юг-север. "21 км этой дороги на участке Горис-Капан, теперь согласно старым советским картам принадлежат Азербайджанской Республике. Однако, согласно договоренностям по трехстороннему заявлению между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня, предполагается, что эта дорога будет иметь прежний статус до завершения строительства новой дороги. Но, к сожалению, мы увидели, что некоторое время назад дорога была закрыта на два дня в первый раз, а затем после ее открытия с иранских грузовиков взимается плата за проезд", - сказал посол, при этом добавив, что в Тегеране предполагали, что Баку дождется строительства альтернативной дороги и не станет взимать платы за проезд по участку, который Иран использовал на протяжении последних 30 лет, выплачивая сборы по прибытии в Армению.

Дипломат также подчеркнул, что посольство ИРИ в Армении осуществляет ряд мер для скорейшего разрешения этих проблем, в том числе в нотах, направляемых в правительство Армении.

Глава иранской дипмиссии также полагает, что сегодня в Армении не уделяют серьезного внимания вопросу своей независимости и это обусловлено не только тем, что у нее серьезная поддержка со стороны России, которая контролирует большую часть армянской инфраструктуры. Бадахшан Зохури полагает, что западные устремления Армении будут в будущем увеличиваться, что обусловленном, в том числе и большой армянской диаспорой в США и Европе.