Понедельник, 25 Октября 2021 12:45

АрмИнфо.Находящийся с визитом в США государственный министр Арцаха Артак Бегларян встретился с американским конгрессменом Дэвидом Валадао.

Как сообщает пресс-служба госминистра НКР, в ходе встречи Бегларян представил ситуацию в Арцахе, гуманитарные и политические вызовы, а также поблагодарил конгрессмена за постоянное содействие народу Арцаха.

Вместе с тем он указал на необходимость широкого международного содействия в деле устранения гуманитарных последствий войны и окончательной реализации права народа Арцаха на самоопределение.

В свою очередь Валадао подтвердил свою поддержку защите прав и свобод народа Арцаха. Стороны обменялись мнениями о возможной вовлеченности конгрессменов США в решение существующих проблем.