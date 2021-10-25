Понедельник, 25 Октября 2021 12:42

АрмИнфо.Кипрские армяне встретили спикера парламента Армении Алена Симоняна акцией протеста.

Так, в распространенном во всемирной паутине видеоролике видно, что делегацию парламента Армении во главе со спикером Аленом Симоняном у гостиницы на Кипре группа представителей армянской диаспоры встречает с плакатами "предатели", "убийцы армян" и "кровь 5000 жертв на ваших руках" и т.д.

При этом между группой представителей армянской общины и спикером армянского парламента возникла словесная перепалка. Спикер армянского парламента как бы невзначай отшутился на тему владения участниками протеста армянским языком, когда те пытались высказать свое недовольство действиями властей РА.

А затем он поинтересовался, что же написано на одном из плакатов, и на ответ "кровь 5000 жертв на ваших руках" парировал, что официально жертв 3750. "Жертв 3750, а не 5000. Будьте информированными", - сказал с улыбкой Симонян.

Данный ответ возмутил участников акции протеста, которые с негодование бросили ему в ответ: "А что, этого мало? Чему вы улыбаетесь?".

После этого, спикер парламента Армении удалился в отель, отказавшись продолжить разговор.