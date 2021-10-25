Понедельник, 25 Октября 2021 12:16

АрмИнфо.В Стамбуле 12 ноября планируется встреча президентов Азербайджана и Турции - Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в своем Twitter.

"Наши президенты встретятся завтра, 26 октября, в Карабахе, а 12 ноября - в Стамбуле. Ждем", - говорится в сообщении турецкого дипломата, которого приводят азербайджанские СМИ.

Отметим, также, что завтра планируется однодневный визит Эрдогана в Азербайджан. Эрдоган примет участие в церемонии открытия Международного аэропорта Физули, оккупированном ВС Азербайджана после широкомасштабной военной агрессии азербайджано-турецкого тандема против Арцаха.