Понедельник, 25 Октября 2021 10:48

АрмИнфо. Защитник прав человека (ЗПЧ) РА Арман Татоян в ходе встречи с новоназначенным послом Франции в Армении Анн Луйо указал на установленное высокое сотрудничество с прежним послом Джонатаном Лакотом и выразил уверенность, что оно будет продолжено в том же духе.

Как сообщает офис Омбудсмена РА, ЗПЧ РА высоко оценил профессиональный и самоотверженный труд французских журналистов во время войны (в зоне нагорно- карабахского конфликта - ред.) в сентября-ноября 2020 года.

В ходе встречи Арман Татоян представил послу факты, подтверждающие нарушения прав жителей приграничья РА со стороны вооруженных сил Азербайджана.

Он отметил, что вопросы, связанные с государственной границей РА, следует рассматривать с точки зрения прав человека, чтобы они не отодвигались на второй план, чтобы не ограничивались возможности государства по защите этих прав и что права человека и безопасность сопоставляются друг другу, а взаимно дополняются.

Защитник прав человека РА добавил, что в результате преступных действий Азербайджана люди были лишены домов, земель и лугов, которые принадлежали им еще в советские времена, в результате чего возникли не только социальные, но и также серьезные проблемы с безопасностью.

Арман Татоян подчеркнул, что только делимитация и демаркация границы с Азербайджаном без создания зоны безопасности, без удаления азербайджанских вооруженных военнослужащих не только не обеспечит права граждан РА и особенно жителей приграничья РА, но вызовет новые нарушения прав и новую напряженность.

Вместе с тем он отметил, что основной причиной и источником нарушения вооруженными силами Азербайджана прав гражданского населения Республики Армения является политики ненависти и вражды, проводимая властями Азербайджана, которая после войны достигла крайнего уровня

- до степени фашизма. "В контексте такой политики зона безопасности становится еще более необходимой. Более того, это отражено в международном документе - резолюции ПАСЕ от 27 сентября 2021 года", - отметил он.

Защитник прав человека РА также подчеркнул, что все военнослужащие армянской стороны и гражданские лица, незаконно удерживаемые в Азербайджане, имеют статус пленных и должны быть немедленно освобождены, возвращены на родину без каких-либо политических или иных предусловий. По его словам, вместо этого, власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют этот процесс, грубо нарушая права пленников и их семей, причиняя им страдания и вызывая напряженность в обществе.

На встрече была достигнута договоренность о расширении сфер совместной работы